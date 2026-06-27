Özel bir hediye ve önemli bir mesaj… Mustafa Şubayr, turu geçtikten sonra içini döktü

Mısır Milli Takımı’nın kalecisi Mustafa Şubayr, İran ile berabere kalmaktan ve 2026 Dünya Kupası’nda son 32 turuna yükselmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mısır Milli Takımı, grup aşamasının üçüncü ve son maçında İran ile 1-1 berabere kalarak, grubu beş puanla ikinci sırada tamamladı. Grup lideri Belçika ile puanları eşit olan Mısır, gol farkı nedeniyle ikinci sırada yer aldı.

Bu sonuçla Mısır Milli Takımı, 32'li turda D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Avustralya Milli Takımı ile karşılaşacak.

Mustafa Şubayr, "beIN Sports" kanallarına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Allah'a şükür, İran Milli Takımı karşısında çok zorlu bir maçtı. Penaltıyı kurtarmamı babam Ahmed Şubayr ve anneme ithaf ediyorum."

Şubayr, İran Milli Takımı'nın forveti Mehdi Taremi'nin attığı penaltıyı kurtararak, 2018 Dünya Kupası'nda bir penaltıyı kurtaran Essam El-Hadary'nin başarısını tekrarladı.

Şubayr sözlerine şöyle devam etti: “Maçın son dakikaları çok zordu, özellikle de diğer maçların sonuçlarını bilmiyorduk ve ikinci sıradan tur atlamayı hesaba katmıyorduk, ancak sonuçta Allah’ın bizim için seçtiği şey en iyisiydi.”

Sözlerine şöyle devam etti: “Maç boyunca büyük çaba sarf ettik ve şükürler olsun ki Allah bize yardım etti, özellikle de zorlu son dakikalarda ve bazı oyuncularımızın sakatlıklarına rağmen.”

Sözlerini şöyle tamamladı: “Avustralya milli takımını iyice inceleyeceğiz. Bu tura yükselmiş olması bile, bu takımın tüm saygıyı hak ettiğini gösteriyor. Yarın itibarıyla bu maça mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmaya başlayacağız.”