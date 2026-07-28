FC Bayern, Alexander Nübel gibi kiralıktan dönen oyuncuların satışlarından toplamda yaklaşık 35 milyon euro gelir elde etti. Ancak bununla kalınması düşünülmüyor: Max Eberl liderliğindeki sportif yönetim, Joao Palhinha, Sacha Boey ve Bryan Zaragoza için hâlâ hararetle alıcı arıyor. Fakat yüksek maaşları ve bonservis bedelleri nedeniyle bu da zor görünüyor.

Bu sırada kiralıktan dönen bir isim gelecek sezon için kesin olarak planlarda yer alıyor: Arijon Ibrahimovic. Frosinone Calcio, Lazio Roma ve 1. FC Heidenheim’a toplam üç kiralık gönderilmesinin ardından, şaşırtıcı biçimde hâlâ sadece 20 yaşında olan altyapı oyuncusu bu sezon profesyonel takımda şans bulacak. FC Bayern, bunu üç hafta önce özel olarak gönderilen bir basın bülteniyle duyurdu.

Sportif direktör Christoph Freund o dönemde, “Arijon, FC Bayern’e 12 yaşında geldi ve kampüsümüz ile hedefli kiralık durakları üzerinden adım adım kendi yolunu çizdi. Özellikle Heidenheim’daki geçen çok iyi yılda bireysel olarak çok şey öğrendi ve artık FC Bayern için hazır” dedi. “Onun gelişimi, yeteneklerimize sunduğumuz imkanların örneklerinden biri. Artık onun için mesele yalnızca öğrenmek değil, şimdi mesele burada, FC Bayern’de atılım yapmak.”

FC Bayern, Gordon yerine Saibari’yi aldı; Ibrahimovic kazandı

Ibrahimovic’in bu fırsatı alması, transfer piyasasında aslında hiç de öngörülmeyen gelişmelerle de bağlantılı. FC Bayern, yaz başında hücum hattını üst düzey bir sol kanatla güçlendirmek istiyordu. Münih ekibi Anthony Gordon için yoğun çaba harcadı, ancak o sonunda FC Barcelona’ya transfer oldu.

Bunun yerine, daha çok merkezde güçlü yönleri bulunan çok yönlü bir oyuncu olan Ismael Saibari geldi. Saibari burada özellikle Jamal Musiala ve Serge Gnabry ile süre için mücadele edecek. Üçü de sol kanada kayabilse de, teknik direktör Vincent Kompany tartışmasız as oyuncu Luis Diaz’ın nominal yedeği olarak görünüşe göre Ibrahimovic’i düşünüyor. Ibrahimovic pazartesi günü düzenlenen bir medya buluşmasında, Kompany’nin kendisine biçtiği rolün sorulması üzerine, “Aslında Diaz’ın yedeği” yanıtını verdi.

Ibrahimovic, hazırlık çalışmalarına geçen pazartesi günkü resmi antrenman başlangıcında başlayan küçük oyuncu grubunun içinde yer aldı. Wehen Wiesbaden’e karşı oynanan ilk hazırlık maçında (1-2) süre aldı ve çok sayıda tecrübeli hücum oyuncusunun yokluğunda önümüzdeki hazırlık karşılaşmalarında da Ibrahimovic’in bol süre bulması bekleniyor. Diaz, Harry Kane ve Michael Olise gibi uzatılmış Dünya Kupası tatilinde bulunuyor. Musiala, Gnabry, Lennart Karl ve Saibari ise çeşitli sakatlıkların ardından geri dönüşleri için çalışıyor.

Ibrahimovic, “Dünyanın en büyük kulübünde oynama şansı bulduğum için inanılmaz mutluyum” dedi. “Bu fırsatı kesinlikle değerlendirmek istiyorum.”

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Vincent Kompany’yi Ibrahimovic’in sprinter özellikleri etkiledi

Ibrahimovic, 2023 başında 17 yaşındayken Julian Nagelsmann döneminde FC Bayern A takımında ilk maçına çıktı. Ardından üç maç daha oynadı ve üç kez kiralandı. Önce Frosinone’ye umut veren bir kiralık gidiş yaşadı, ardından Lazio’ya tamamen hayal kırıklığı yaratan bir geçiş yaptı; orada toplamda sadece 19 dakika süre alabildi. Geçen sezon ise Ibrahimovic, Bundesliga’dan düşen Heidenheim’da ilk 11’in değişmez isimlerinden biri haline geldi. Bu süreçte pozisyonlar arasında sık sık yer değiştirdi; bazen sağdan, bazen soldan, bazen de merkezden oynadı ve yedi skor katkısı üretti.

Kompany’yi özellikle Ibrahimovic’in sprint özellikleri etkiledi. Ibrahimovic, geçen Bundesliga sezonunda toplam 664 sprint attı ve bu, tüm oyuncular arasında en iyi yedinci değer oldu. FC Bayern’de bu alandaki lider 628 ile Michael Olise’ydi. Ibrahimovic 35,08 km/s azami sürate ulaştı. Bu değeri Münih ekibinin hiçbir hücum oyuncusu geçemedi; daha hızlı olanlar yalnızca savunmacılar Alphonso Davies, Konrad Laimer ve Josip Stanisic’ti. Fiziksel açıdan Ibrahimovic, Kompany’nin yoğun oyun tarzı için mükemmel ön koşullara sahip.

Asıl kulübünde bir şans için somut başvurusunu ise tam ideal anda yaptı; hem de mayıs ayında Allianz Arena’da FC Bayern’e karşı oynanan doğrudan düelloda. Heidenheim 3-3 aldı, Ibrahimovic etkileyici bir performans sergiledi ve bir golün asistini yaptı.