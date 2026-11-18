Carlos Forbs, Cristiano Ronaldo’nun simge hâline gelen 7 numaralı formasının getirdiği baskıyı göğüsleyerek Portekiz’in Galler karşısında dramatik bir Uluslar Ligi galibiyeti almasını sağladı. Genç kanat oyuncusu, ikinci yarıda attığı kritik galibiyet golüyle Pedro Neto’nun son dakikalarda kırmızı kart görmesine rağmen ülkesinin grubunu lider bitirmesini garantiledi.

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Portekiz, Galler karşısında kritik galibiyeti aldı

Portekiz, hafta sonu aldığı ağır yenilginin ardından toparlanarak salı günü Galler karşısında heyecan dolu bir maçta 3-2’lik Uluslar Ligi galibiyeti elde etti. Bu sonuç, Ronaldo’nun kasım ayında millî takım kariyerini noktalamasından bu yana Portekiz’in ilk galibiyeti oldu.

Cardiff’te konuk ekibin kahramanı Forbs oldu. Club Brugge’ün kanat oyuncusu, oyuna sonradan girip millî takımdaki ilk golünü atarak takımına üç puanı getirdi. Cumartesi günü Danimarka’ya karşı alınan ağır 4-1’lik yenilginin ardından bu galibiyet Portekiz için büyük önem taşıyordu. Savunmadaki sıkıntılara rağmen etkileyici bir direnç gösteren Portekiz, Uluslar Ligi grubunu lider tamamladı.

Forbs, simge hâline gelen 7 numarayı benimsedi

Ronaldo’nun efsaneleşmiş 7 numaralı formasını devralmak kolay değil. Forbs, futbolu bırakan forveti onurlandırmak için numaranın üzerinden geçen özel bir çizgi bulunan formayı giydi. 22 yaşındaki oyuncu, 70. dakikada galibiyet golünü atarak bu sorumluluğun altından başarıyla kalktı.

Forbs maçın ardından, “Özel bir duygu; bugünü unutmayacağım,” dedi. “En önemlisi kazanmayı başarmamız; bundan dolayı mutluyum.”

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Millî takımda 146 gol atan Ronaldo’nun bıraktığı mirasa rağmen Forbs, yeni forması konusunda ayakları yere basan bir yaklaşım sergiledi. “Bu numaranın özel bir anlam taşıdığını biliyorum ama onu giyerken üzerimde fazladan bir baskı hissetmedim,” diye ekledi.

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Hareketli mücadeleden Portekiz galip çıktı

Maç oldukça hareketli geçti. Bruno Fernandes’in falsolu vuruşuyla Portekiz erken öne geçti. Ancak Galler hızlı yanıt verdi ve David Brooks yalnızca iki dakika sonra skoru eşitledi.

Ardından Sorba Thomas, hızlı bir kontraatak sonucunda Galler’i öne geçirdi ve Portekiz’i hemen karşılık vermek zorunda bıraktı. Bu yanıt Pedro Neto’dan geldi; kısa sürede beraberliği sağlayan Neto’nun ardından Forbs, iyi bir bitiricilikle galibiyeti getirdi. Neto’nun kısa aralıklarla yaptığı iki kontrolsüz müdahale nedeniyle oyundan atılması üzerine Portekiz, gergin geçen son bölümü atlatmak zorunda kaldı.

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Sıradaki hedef çeyrek final

Zorlu mücadelede alınan bu galibiyet, Portekiz’in Uluslar Ligi grubunu zirvede bitirmesini sağladı. Altı maçta beş galibiyet alan Portekiz, Ronaldo’nun ani ayrılığının hemen sonrasındaki dönemi başarıyla geride bıraktı.

Portekiz şimdi eleme aşamasına odaklanacak. Gelecek mart ayında çeyrek finalde bir grup ikincisiyle karşılaşacak olan takım, rakibini cuma günü yapılacak resmî kurada öğrenecek.