Özel bağlantı: Bundesliga yıldızı, DFB milli takımı için şimdiden Jürgen Klopp’un gözüne girmeye çalışıyor

"Sanırım herkesin hedefi, bir gün milli takımda oynamaktır. Bu benim listemde de yer alıyor," dedi Saksonya ekibinin yeni transferi, tanıtım töreninde.

İlginç bir nokta: Orta saha oyuncusunun Borussia Mönchengladbach’tan Leipzig’e 20 milyon avroluk transferinde Klopp’un da payı vardı. Söylentilere göre, Julian Nagelsmann’ın halefi olarak gösterilen ve Red Bull’un Küresel Futbol Başkanı olarak görev yapan Klopp, Reitz’in transferini ayarlamış. Özellikle Reitz’in koşu gücü ve ikili mücadeledeki üstünlüğü, Klopp’un da aralarında bulunduğu Leipzig yönetimi için transferin belirleyici faktörü olmuş.

Leipzig’e transfer, Gladbach taraftarları arasında büyük bir hoşnutsuzluğa neden olmuştu. Durum, Nisan ayında oynanan doğrudan Bundesliga karşılaşmasında tırmandı. "Bunu isteyen kimse asla kaptanımız olamaz" yazan bir pankart, Fohlen taraftar tribününde asılıydı; taraftarlar, kolunda kaptan bandı olmasına rağmen Reitz'i ısrarla yuhaladılar. Dikkat çekici bir gelişme: Yeni sezonun 1. haftasında, Leipzig'in Borussia'yı ağırlayacağı maçta iki taraf yeniden karşı karşıya gelecek.

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Jürgen Klopp yeni milli takım teknik direktörü olacak: Artık sadece imza eksik

Reitz, Alman milli takımında henüz forma giymedi, ancak 2023 ile 2025 yılları arasında U21 takımında 17 maça çıktı. Klopp ile olan özel bağı, şimdi onun bir üst seviyeye atlamasını kolaylaştırabilir. 59 yaşındaki Klopp’un, Dünya Kupası finali sırasında MagentaTV yorumcusu olarak yaptığı açıklamada, DFB ve Red Bull’un “anlaşmaya vardığını” belirtmesinin ardından, geriye sadece imzanın atılması kaldı. Klopp, “Bu konunun önünde artık hiçbir engel kalmadı” dedi.

Bu arada, Klopp yönetiminde bazı tecrübeli milli oyuncuların geleceğinin nasıl şekilleneceği ise hâlâ tamamen belirsiz. Manuel Neuer dışında, Dünya Kupası finallerinde bir kez daha hayal kırıklığı yaratan kadrodan henüz hiçbir oyuncu emekli olmadı. Bazı eski milli oyuncular ve günümüz uzmanlarının şiddetle talep ettiği gibi bir emeklilik dalgası yaşanırsa, Reitz de bundan faydalanabilir. Onun pozisyonunda, başta Leon Goretzka olmak üzere söz konusu adaylar arasında yer alıyor.

Ancak Reitz’in öncelikle Leipzig’de kendini kanıtlaması gerekiyor. Henüz “Kırmızı Boğalar”ın formasını giymedi. Yaz aylarında geçirdiği ağır bir enfeksiyonun ardından 24 yaşındaki oyuncu hâlâ rehabilitasyon antrenmanları yapıyor. "Kolay bir dönem değildi, ama iyi yoldayız. Ne yazık ki kesin bir zaman çizelgesi yok. Bu nedenle, tekrar yüzde 100 hazır olacağım günü tam olarak öngörmek zor. Ancak tüm değerler olması gerektiği gibi. Kendimi iyi hissediyorum. Her gün daha fazla çalışacağız ve sonra bir an önce sahaya dönebilmek için elimizden geleni yapacağız," dedi.



