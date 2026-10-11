Geçen hafta Sky ve Bild, Kane ile Almanya'nın en çok şampiyonluk kazanan kulübü arasındaki görüşmelerde önemli bir aşamaya gelindiğini aynı yönde haberleştirmişti. İmza atılması artık an meselesi olarak görülüyordu. Ancak o günden beri sessizlik hâkimdi. Kulüp başkanı Herbert Hainer bu sessizliği bozarak anlaşmanın kesinleşmesinin önündeki son pürüzleri açıkladı.

Hainer, Bild'e yaptığı açıklamada, "Çok sayıda ayrıntı söz konusu. Görüntü hakları, kişilik hakları ve benzeri konular. Bu ayrıntıları çözüme kavuşturacağız. Mesele sözleşmenin süresi ya da buna benzer bir şey değil" dedi ve ekledi: "Çok iyimserim. Jan Dreesen ve yönetim kurulumuzdan görüşmelerin çok iyi ilerlediğini biliyorum. Harry ve ailesi Münih'te kendilerini son derece rahat hissediyor. İşin yakında resmiyete kavuşacağı konusunda çok ama çok iyimserim."

Bu son ayrıntılar çözüme kavuşturulduğunda Kane, en az 2029'a kadar geçerli yeni bir sözleşme imzalayacak. Sport Bild son olarak sözleşmenin 2030'a kadar uzatılmasının da ihtimaller arasında olduğunu bildirmişti. Kane'in yaşı (33) düşünüldüğünde bu alışılmadık bir adım olsa da denetim kurulu üyesi Karl-Heinz Rummenigge'ye göre tamamen makul.

Rummenigge kısa süre önce Abendzeitung'a, "Eskiden 30 yaşın üzerindeki oyuncularla kural olarak yalnızca bir yıllık sözleşmeler yapılması gerektiğini söylerdim. Ama bir oyuncuya güveniyorsanız istisnalar da vardır. Harry konusunda ona güveniyoruz" dedi ve şunu vurguladı: "Unutmamak gerekir: Üç yılda yalnızca bir kez sakatlandı. Kendimden hatırlıyorum; otuzlu yaşlarıma geldiğimde kas sorunlarından epeyce muzdariptim."

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Michael Olise, Harry Kane'in yerine Bayern Münih'in en çok kazanan oyuncusu mu olacak?

Üstelik Kane hâlâ Bayern Münih'in en büyük yıldızlarından biri ve kendi ifadesiyle şu anda "kariyerimin zirvesindeyim" diyor. İngiliz golcü, Lamine Yamal ve Kylian Mbappe ile birlikte prestijli Ballon d'Or ödülünün en büyük üç favorisinden biri. 2023'te Tottenham Hotspur'dan transfer olduğundan bu yana Bayern Münih formasıyla çıktığı 155 resmî maçta 152 gol attı ve 37 gole asist yaptı.

Kane'in 25 milyon avro olduğu belirtilen maaşının aynı kalması bekleniyor. Ancak önümüzdeki aylarda Jamal Musiala ile birlikte paylaştığı Bayern Münih'in en çok kazanan oyuncusu unvanını kaybedebilir. Çünkü Kane sözleşmeyi imzaladıktan sonra Bayern Münih yöneticilerinin odağının Michael Olise'nin sözleşmesini uzatmaya kayması bekleniyor. Fransız yıldızla yapılacak görüşmeler, Kane'le yapılanlardan çok daha karmaşık olabilir.

Bununla birlikte Rummenigge, başka kulüplerin de ilgilendiği hücum oyuncusu konusunda da son olarak "çok iyimser" olduğunu söyledi. Fransız oyuncunun sözleşmesini süresinden önce 2032'ye kadar uzatacağını ve Kane gibi "uzun süre daha Bayern Münih'te kalmak" istediğini düşünüyor. Sky son olarak, Almanya'nın en çok şampiyonluk kazanan kulübünün Olise'ye uzun süre takımda kalmayı cazip kılmak için rekor düzeyde bir maaş teklif etmek istediğini bildirmişti.