Barcelona kulisinde ne kadar temkinli davranıldığını gösteren bir adımla teknik direktör Hansi Flick, Brezilyalı yıldızı Raphinha'yı Galatasaray ile oynanacak zorlu İstanbul deplasmanının kadrosuna almama kararı aldı. Bu karar teknik bir tercihten çok, yeni bir sakatlık nüksetmesini önlemek amacıyla iki taraf arasında tam bir uzlaşıyla alınan tıbbi ve koruyucu bir karar niteliğinde.

Flick ile Raphinha arasındaki anlaşma

Alman teknik adam geçtiğimiz cuma günü, Brezilyalı kanat oyuncusunun Türkiye'de salı günü Galatasaray'a karşı oynanacak maç için Barcelona kadrosunda yer almayacağını doğrulamıştı. Aynı anlaşma, oyuncuyu geçen cumartesi Getafe karşılaşmasından da uzak tutmuştu.

Barcelona kulübü içinden kaynaklar, Flick'in oyuncuyu riske atmayı kesinlikle istemediğini ortaya koydu. Geçen sezon sakatlıktan dönüşünde acele edilmesi, oyuncunun sahalardan uzun süre uzak kalmasına yol açan iki ek sakatlık yaşamasına neden olmuştu.

İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre teknik ekibe yakın bir kaynak şöyle konuştu: "Bu kez herhangi bir sürprizden kaçınmak istiyoruz."

Gelecek maçlar GAL Şampiyonlar Ligi 15:00 BAR

Aynı kaynak, kararın oy birliğiyle alındığını, maçın El Clasico olması halinde Raphinha'nın oynayabileceğini, ancak rakibin gücü ve önümüzdeki karşılaşmaların önemi göz önünde bulundurulduğunda iki tarafın da beklemeyi ve oyuncuya tam olarak iyileşmesi için daha fazla zaman tanımayı tercih ettiğini sözlerine ekledi.

İstanbul'da özel program

Hazırlıklar cephesinde ise teknik ekip, yorgunluğu ve seyahat nedeniyle olası sakatlık riskini önlemek amacıyla Galatasaray maçının ardından doğrudan Barcelona'ya dönmeme kararı aldı.

Oyuncular geceyi İstanbul'da geçirecek ve Türk şehrinde bir antrenman yapacak, ardından çarşamba günü Barcelona'ya dönecek. Katalan ekibi, önümüzdeki cumartesi LaLiga'da Real Betis'e karşı oynayacağı maça hazırlanacak.

Barcelona'nın Galatasaray maçı kadrosu

Hansi Flick, bugün pazartesi günü Galatasaray maçının resmi kadrosunu açıkladı. Kadroda Raphinha'nın yokluğu dışında büyük bir sürpriz yaşanmadı.

Kadro şu şekilde oluştu:

Kaleciler: Joan Garcia, Livakovic, Szczesny.

Savunma: Kounde, Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martin, Xavi Espart, Cancelo, Balde, Varinanas.

Orta saha: Pedri, Rodri, Gavi, Bernal, Fermin, Olmo.

Hücum: Lamine Yamal, Gordon, Adimi ve Gabriel Jesus.



