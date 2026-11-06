Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo hakkında son dönemde çıkan haberlerin ardından dikkatle düşünülmüş bir değerlendirmede bulundu. 2010 ile 2013 yılları arasında Bernabeu'da birlikte çalışan Mourinho, Ronaldo'nun ileride futbolu bıraktığında buna yakışır şekilde onurlandırılmayı hak ettiğini vurguladı.

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Mourinho, bir dönem takımının vazgeçilmezi olan Ronaldo hakkında konuştu

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımının La Liga'daki Valencia deplasmanı öncesinde basına konuştu ve eski Bernabeu yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Millî Takımı'nı bırakma kararının ardından yaşanan gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı. İkili, 2010 ile 2013 yılları arasında İspanya'nın başkentinde oldukça başarılı bir üç yıl geçirdi. Tüm kulvarlarda 164 maçta birlikte görev yaptılar ve 2011–12 sezonunda La Liga şampiyonluğunu kazandılar.

Mourinho, vatandaşı olan efsane oyuncunun kariyeriyle ilgili aldığı her karara futbol dünyasının bütünüyle saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Portekizli teknik adam, son açıklamanın Ronaldo'nun kulüp düzeyindeki futbolculuk kariyerinin sona erdiği anlamına gelmediğini de belirtti.

Ronaldo'nun kariyer hedeflerine saygı

Mourinho, vatandaşı hakkında kendisine yöneltilen soruya, "Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Bence yorum yapmaktan ziyade kararına saygı duyulmalı, bu çok açık" yanıtını verdi.

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"Bu, futbolu bırakmak demek değil; kariyeri bitmedi. Onu tanıyanlar, kariyerinde hâlâ hedefleri olduğunu bilir."

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Real Madrid Teknik Direktörü, "Tek isteğim, futbolu bıraktığı günün dünden farklı bir gün olması" dedi.

Mourinho, teknik direktörlük ihtimaline temkinli yaklaştı

Efsane forvetin futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe geçip geçmeyeceği sorulduğunda Mourinho temkinli konuştu.

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Mourinho, "Onu teknik direktör olarak görecek miyim? Aklından neler geçtiğini bilmiyorum ama hâlâ futbolcu olduğu için yorum yapmak için çok erken" ifadelerini kullandı.

Real Madrid Teknik Direktörü daha sonra odağını yeniden kadroyla ilgili konulara çevirdi ve forvetle paylaştığı köklü profesyonel bağa ve ortak geçmişlerine değindi.

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Real Madrid, Mourinho yönetiminde yoluna devam ediyor

Mourinho'nun takımı, La Liga'da 12. haftaya 27 puanla üçüncü sırada giriyor ve şampiyonluk yarışında lider Barcelona'yı yakından takip ediyor.

Real Madrid, AEK Atina karşısında aldığı zorlu 3-2'lik Şampiyonlar Ligi galibiyetinin ardından tüm kulvarlardaki yedi maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

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Başkent ekibi, Mestalla'da Valencia ile karşılaşmaya hazırlanırken odağını yeniden lige çeviriyor.