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Özbekistan - Kolombiya maçının son dakika biletlerini nasıl satın alabilirsiniz: Dünya Kupası bilet fiyatları, Estadio Azteca hakkında bilgiler ve daha fazlası

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Tickets
Özbekistan
Kolombiya
Dünya Kupası

Kolombiya'nın efsane oyuncusu James Rodriguez'i ve Bayern'in süperstarı Luis Diaz'ı son kez izlemenin yolu işte bu

2026 Dünya Kupası K Grubu'nda 17 Haziran'da Meksiko'daki Estadio Azteca'da Özbekistan ile Kolombiya arasında heyecan verici bir 1. Maç Günü karşılaşması oynanacak.

2026 Dünya Kupası'nda Özbekistan - Kolombiya maçı ne zaman oynanacak?

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Dünya Kupası - Grp. K
Mexico City Stadium

Özbekistan'ın 2026 Dünya Kupası Maç Programı

Tarih

Maç

Yer

Bilet

17 Haziran 2026

Özbekistan - Kolombiya

Estadio Azteca, Meksiko

Bilet

23 Haziran 2026

Portekiz - Özbekistan

NRG Stadyumu, Houston

Bilet

27 Haziran 2026

Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan

Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta

Bilet

Kolombiya 2026 Dünya Kupası Maçları

Tarih

Maç

Yer

Biletler

17 Haziran 2026

Özbekistan - Kolombiya

Estadio Azteca, Meksiko

Bilet

23 Haziran 2026

Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Estadio Akron, Zapopan

Bilet

27 Haziran 2026

Kolombiya - Portekiz

Hard Rock Stadyumu, Miami

Bilet

Özbekistan - Kolombiya maçından ne beklemeli?

UZB
-Form

Gol atıldı (Verildi)
6/7
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

COL
-Form

Gol atıldı (Verildi)
10/6
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Özbekistan vs Kolombiya Muhtemel kadrolar

3-4-2-1
Özbekistan crest
Özbekistan
UZB
Diziliş
Kolombiya crest
Kolombiya
COL
4-2-3-1
1U. Yusupov18A. Abdullaev5R. Ashurmatov2A. Khusanov4F. Sayfiev11O. Urunov13S. Nasrulloev7O. Shukurov22A. Fayzullayev6A. Mozgovoy14E. Shomurodov12C. Vargas23D. Sanchez2D. Munoz17J. Mojica3J. Lucumi6R. Rios16J. Lerma7L. Diaz10J. Rodriguez11J. Arias25L. Suarez
Kolombiya crest
Kolombiya
COL
3-4-2-1
Özbekistan

İlk 11

Kolombiya

Teknik direktör

  • F. Cannavaro
  • N. Lorenzo

Sakatlıklar ve Cezalar


    Özbekistan - Kolombiya maç biletleri nasıl alınır?

    Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan biletlerin sayısı artık son derece sınırlıdır.

    Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

    • Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerin aksine, bunlar gerçek zamanlı işlemlerdir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.
    • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.
    • İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce her zaman ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

    Özbekistan - Kolombiya maçının biletleri ne kadar?

    Dünya Kupası bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve maç gününe ne kadar yakın olduğumuza bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

    Meksiko'da oynanacak Özbekistan - Kolombiya maçı için, giriş seviyesi fiyatlar şu anda bütçesi kısıtlı taraftarlar için en cazip seçeneklerdir. Ev sahibi ülke, grubun kaderini belirleyecek son maçta sahaya çıkacağından, talebin açılış turundaki en yüksek seviyelerden biri olması beklenmektedir.

    Şu anda, en ucuz biletler stadyumun üst katlarında yaklaşık 400 ila 550 dolar arasında satılmaktadır.

    Fiyatlar şu şekilde:

    • Kategori 3 (Üst Kat): 400 - 750 dolar
    • Kategori 2 (Orta Kat): 800 - 1.300 dolar
    • Kategori 1 (Alt Kat/Yan Hat): 1.500 - 3.500 dolar
    • Konukseverlik/VIP: 4.000 $+

    Bu fiyatların piyasa talebine göre değişebileceğini unutmamak önemlidir. Meksiko, dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri ve ev sahibi takımın ana merkezi olduğu için, yerel talebin son derece yüksek olması beklenmektedir. Bu önemli karşılaşmayı izlemek isteyen ve bütçesine dikkat eden taraftarlar için, mevcut Kategori 3 biletlerini erkenden temin etmek en akıllıca hareket olacaktır.

    Estadio Azteca hakkında bilmeniz gereken her şey

    Meksiko'daki Estadio Azteca, şu anda tarihi üçüncü FIFA Dünya Kupası'na hazırlanıyor. Bu stadyum, üç ayrı Dünya Kupası'nda (1970, 1986 ve şimdi 2026) maçlara ev sahipliği yapan ilk stadyumdur.

    Azteca, açılış maçı da dahil olmak üzere toplam beş maça ev sahipliği yapacak.

    Modern FIFA standartlarına uymak için stadyum, Mart 2026'da tamamlanan yaklaşık iki yıllık bir yenileme sürecinden geçti. Koltuk konforunu ve güvenliğini artırmak için kapasite 100.000'den yaklaşık 83.000'e düşürüldü.