Perşembe günü Özbekistan ile Kolombiya arasında oynanan Dünya Kupası maçında bir kameraman, Abdukodir Khusanov tarafından şiddetli bir şekilde çarpıldı. Manchester City’nin savunma oyuncusu, bir sprint mücadelesinde bu adamla çarpıştı; adam yerde kaldı ve hemen yardım aldı.

Meksiko'da oynanan maçın yarım saatten fazla bir süre geçtikten sonra, Khusanov, Luis Díaz ile girdiği sprint mücadelesinde geç kaldı. Kolombiyalı oyuncu, Khusanov tarafından sert bir şekilde yere indirildi; üstelik Khusanov, saha kenarındaki kameramanı da kaçınamadı.

Çarpışmanın etkisi hemen fark edildi, zira o anda söz konusu kameramanın görüntüsü canlı olarak yayınlanıyordu.

Díaz, Khusanov’un müdahalesinden rahatsız oldu, ancak kameraman da gözle görülür şekilde çok acı çekiyordu ve bacağına tutunuyordu. Yakınında bulunan sağlık görevlileri ve diğer akredite kişiler hemen yanına koştu.

Sarı kart gören Khusanov ve Díaz maça devam edebildi. Kameramanın tam olarak neyi olduğu henüz belli değil. O ve kamerasının bulunduğu saha kenarındaki yer, bu çok konuşulan olayın ardından boş kaldı.



