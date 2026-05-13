Özbekistan - Kolombiya maçına bilet nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, Estadio Azteca hakkında bilgiler ve daha fazlası

2026 Dünya Kupası K Grubu'nda 17 Haziran'da Meksiko'daki Estadio Azteca'da Özbekistan ile Kolombiya arasında heyecan verici bir 1. Maç Günü karşılaşması oynanacak.

2026 Dünya Kupası'nda Özbekistan - Kolombiya maçı ne zaman oynanacak?

Özbekistan'ın 2026 Dünya Kupası Maç Programı

Tarih Maç Yer Biletler 17 Haziran 2026 Özbekistan - Kolombiya Estadio Azteca, Meksiko Bilet 23 Haziran 2026 Portekiz - Özbekistan NRG Stadyumu, Houston Bilet 27 Haziran 2026 Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta Bilet

Kolombiya 2026 Dünya Kupası Maçları

Tarih Maç Yer Biletler 17 Haziran 2026 Özbekistan - Kolombiya Estadio Azteca, Meksiko Bilet 23 Haziran 2026 Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti Estadio Akron, Zapopan Bilet 27 Haziran 2026 Kolombiya - Portekiz Hard Rock Stadyumu, Miami Bilet

Özbekistan - Kolombiya maçına bilet nasıl alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan biletler artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce her zaman ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

Özbekistan - Kolombiya maçının biletleri ne kadar?

Dünya Kupası bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve maç gününe ne kadar yakın olduğumuza bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

Meksiko'da oynanacak Özbekistan - Kolombiya maçı için, giriş seviyesi fiyatlar şu anda bütçesi kısıtlı taraftarlar için en cazip seçeneklerdir. Ev sahibi ülke, grubun kaderini belirleyecek son maçta sahaya çıkacağından, talebin açılış turundaki en yüksek seviyelerden biri olması beklenmektedir.

Şu anda, en ucuz biletler stadyumun üst katlarında yaklaşık 400 ila 550 dolar arasında satılmaktadır.

Fiyatların dağılımı şu şekildedir:

Kategori 3 (Üst Sınıf): 400 $ - 750 $

Kategori 2 (Orta Kademe): 800 $ - 1.300 $

Kategori 1 (Alt Kademe/Yan Hat): 1.500 $ - 3.500 $

Konukseverlik/VIP: 4.000 $+

Bu fiyatların piyasa talebine göre değişebileceğini unutmamak önemlidir. Meksiko, dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri ve ev sahibi takımın ana merkezi olduğu için, yerel talebin son derece yüksek olması beklenmektedir. Bu önemli karşılaşmayı izlemek isteyen ve bütçesine dikkat eden taraftarlar için, mevcut Kategori 3 biletlerini erkenden temin etmek en akıllıca hareket olacaktır.

Estadio Azteca hakkında bilmeniz gereken her şey

Meksiko'daki Estadio Azteca, şu anda tarihi üçüncü FIFA Dünya Kupası'na hazırlanıyor. Bu stadyum, üç ayrı Dünya Kupası'nda (1970, 1986 ve şimdi 2026) maçlara ev sahipliği yapan ilk stadyumdur.

Azteca, açılış maçı da dahil olmak üzere toplam beş maça ev sahipliği yapacak.

Modern FIFA standartlarına uymak için stadyum, Mart 2026'da tamamlanan yaklaşık iki yıllık bir yenileme sürecinden geçti. Koltuk konforunu ve güvenliğini artırmak için kapasite 100.000'den yaklaşık 83.000'e düşürüldü.