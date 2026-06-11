Özbekistan - Kolombiya 2026 FIFA Dünya Kupası Önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Dünya Kupası - Grp. K Mexico City Stadium

Özbekistan - Kolombiya maçı 18 Haziran 2026 tarihinde saat 02:00 GMT ve 22:00 EST'de (17 Haziran) başlayacak.

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Özbekistan - Kolombiya: Maçın arka planı

Meksiko'da oynanacak olan bu maç, rekabetin oldukça yüksek olduğu bir grupta erken bir avantaj elde etmek isteyen iki takım için büyük önem taşıyor. Ülkesinde beklentilerin zirveye ulaştığı bu dönemde, Özbekistan teknik direktörü Fabio Cannavaro, teknik açıdan disiplinli ve yükselişte olan kadrosunun futbolun en büyük sahnesinin yarattığı muazzam baskıyla başa çıkabileceğini kanıtlamak için can atıyor ve tarihi turnuva ilk çıkışında kalıcı bir iz bırakmak isteyen yüksek motivasyonlu bir grubu yönetiyor. Karşılarında ise Néstor Lorenzo'nun komutasındaki patlayıcı ve yüksek tempolu Kolombiya takımı yer alıyor. Dinamik hücum planı ve acımasız dikey geçişleriyle Los Cafeteros'u durdurmak tam bir kabusa dönüşüyor; dünya çapında yaratıcı yeteneklerini kullanarak savunma hatlarını sistematik olarak parçalıyorlar. Eşsiz futbol mirası ve heyecan verici turnuva atmosferiyle efsaneviMexico City Stadyumu'nun (Estadio Azteca) tarihi arka planında gerçekleşecek bu karşılaşma, açılış aşamasının en ilgi çekici maçlarından biri olacağa benziyor.

Grup K'yı ağır toplar Portekiz ve tehlikeli bir DR Kongo takımı tamamlarken, yavaş bir başlangıç her iki ülkenin de eleme turu hedefleri için felaket olabilir. Özbekistan, bu karşılaşmaya küresel elitler arasına girişini ilan etmek için nihai bir platform olarak yaklaşacak ve turnuva ilk kez katılanların tehlikeli korkusuzluğuyla oynarken, İtalyan teknik direktörünün aşıladığı katı taktik yapıya ve seçkin savunma bilgeliğine güvenecek. Öte yandan Kolombiya, dört yıl önce dünya sahnesinde yer alamamasının ardından elit statüsünü kanıtlamak için, mevcut neslinin 2014'teki çeyrek final başarısının heyecan verici zirvesini taklit etmeye veya aşmaya tam olarak hazır olduğunu göstermeye kararlı bir şekilde sahaya çıkacak. Meksika'nın başkentindeki sahayı spot ışıkları aydınlatırken, Dünya Kupası açılış maçının ciddiyeti akşama damga vuracak. Bu da, savunma iletişimi, üst düzey orta saha disiplini ve klinik bitiriciliğin, kimin üç önemli puanı alacağını belirleyeceği anlamına geliyor.

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Özbekistan'ın tarihi Orta Asya atılımı

Özbekistan, Asya elemelerinde tarihi ve son derece duygusal bir performans sergileyerek dünya sahnesine çıkma biletini aldı ve finallere ulaşan ilk Orta Asya ülkesi oldu. AFC eleme sisteminin yoğun ve çok aşamalı engel parkurunu aşan Beyaz Kurtlar, muhteşem bir gelişim ve yapısal bir birlik sergiledi ve nihayet kıtadaki zayıf takımlar olarak bilinen tarihsel itibarlarından kurtuldu.

Asya'daki tarihi yürüyüşlerinin temelini, ikinci ve üçüncü turlarda sergilediği son derece dengeli ve tutarlı bir sistem oluşturdu. Özbekistan, bölgenin devleriyle adım adım başa baş bir mücadele verdi ve üçüncü tur grubunda İran'ın hemen arkasında yer alarak doğrudan katılım hakkını rahatlıkla garantiledi. Bu yolculuğun en büyük vurgu işareti, kritik son aşamada geldi. Katar'ı 3-0'lık ustaca bir galibiyetle mağlup eden Özbekistan, sinirleri yıpratan play-off aşamalarını tamamen atlayarak Kuzey Amerika'ya doğrudan gitmeyi matematiksel olarak garantiledi ve Taşkent'te büyük kutlamalar başladı.

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Kolombiya'nın yüksek tempolu Güney Amerika dönüşü

Özbekistan tarihi bir ilk kez katılımın sevincini yaşarken, Kolombiya ise 2022 turnuvasını kaçırmanın üzüntüsünün ardından, zorlu CONMEBOL mücadelesini başarıyla geçerek dünya sahnesine muzaffer bir dönüş yaptı. Néstor Lorenzo'nun zorlu ve esnek liderliği altında Los Cafeteros, Güney Amerika'nın ağır topları Arjantin ve Ekvador'un ardından sıralamada üçüncü sırada yer alarak muhteşem bir kampanya sergiledi.

Kolombiya'nın eleme serüveninin temel taşı, döngü boyunca 28 gol üreten inanılmaz derecede patlayıcı ve korkusuz bir hücum felsefesiydi. Kampanyanın başlarında büyük bir iz bıraktılar ve hem Brezilya hem de Arjantin'e karşı unutulmaz iç saha galibiyetleri alarak elit potansiyellerini gösterdiler. Yüksek rakımlı Bolivya'da zorlu bir deplasman yenilgisinin yaşandığı döngünün ortasındaki inişli çıkışlı döneme rağmen, Lorenzo'nun takımı son düzlükte muazzam bir soğukkanlılık sergiledi. Bir maç kala matematiksel olarak Dünya Kupası'na dönüşünü garantileyen takım, Bolivya'yı 3-0 mağlup ederek dinamik ve teknik futbolunun en büyük sahneye geri döneceğini garanti altına aldı.

Özbekistan - Kolombiya: takım haberleri

Özbekistan takım haberleri

Beyaz Kurtlar, küresel sahnedeki tarihi ilk çıkışları öncesinde, son derece uyumlu ve kararlı bir kadroyla Kuzey Amerika'da turnuva merkezlerini kurdular. Teknik direktör Fabio Cannavaro'nun zeki ve savunma odaklı rehberliği altında, takım son hazırlık maçlarında teknik açıdan en üst seviyeye ulaştı ve inanılmaz derecede olumlu ve birleşik bir atmosfer oluşturdu. Özbekistan için en büyük yapısal gelişme, tamamen formda olan savunma hattıdır. Bu sayede Cannavaro, bu tarihi açılış maçı için tercih ettiği taktiksel bloğu sorunsuz bir şekilde uygulayabilecektir.

Yükselen savunma yıldızı Abdukodir Khusanov, deneyimli Rustam Ashurmatov ile birlikte üst düzey pozisyon algısı getirerek savunma hattını yönetmeye tamamen odaklanmış durumda. Sahanın ortasında, Otabek Shukurov ve Odiljon Hamrobekov'un muazzam çalışma temposu ve fiziksel engellemeleri, rakibin oyun düzenini bozmayı ve orta sahayı sağlamlaştırmayı hedefleyecek. Forvette, tecrübeli yıldız Eldor Shomurodov'un hücumun öncülüğünü üstleneceği kesin. Abbosbek Fayzullaev ve Jaloliddin Masharipov'un muazzam yaratıcılığıyla desteklenen Shomurodov, kontra ataklarda dinamik dikey seçenekler sunacak.

Kolombiya takım haberleri

Los Cafeteros, dünya elitleri arasındaki yerini yeniden kazandığı, ezici bir üstünlük sergilediği eleme turlarının verdiği büyük taktiksel özgüvenle Meksiko'daki hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Néstor Lorenzo, dünya çapında bir hücum gücü ile Avrupa tarzı sağlam bir savunmayı dengeleyen, son derece akıcı bir 26 kişilik kadroya karar verdi. Kolombiya'nın taktik yapısı tam kapasiteyle çalışıyor ve bu da takımın ilk maç gününe mutlak bir operasyonel güven ve agresif bir niyetle girmesini sağlıyor.

Kolombiya sisteminin taktiksel odak noktası, ikonik James Rodríguez olmaya devam ediyor. Rodríguez, orta saha oyun kurucu rolünü üstlenerek tempoyu belirleyecek ve seçkin vizyonuyla savunma hatlarını açacak. O, Bayern Münih'ten Luis Díaz ve Palmeiras'ın yıldızı Jhon Arias'ın liderlik ettiği, korkutucu derecede patlayıcı bir forvet hattına paslar verecek. Orta sahanın daha gerilerinde, Jefferson Lerma ve Richard Ríos'un mücadeleci ikilisi agresif ve baskıya dayanıklı bir platform sağlarken, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez ile birlikte merkez savunmada yer alarak, ilk 11'de yer alan kaleci Camilo Vargas'ın önünde sağlam bir kalkan oluşturuyor.

Teknik direktör profilleri ve taktik felsefeler

Fabio Cannavaro (Özbekistan)

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Savunma direncinin efsanevi sembolü ve sahada Dünya Kupası şampiyonu bir ikon olan Fabio Cannavaro, yükselişte olan Özbekistan milli takımına muazzam bir küresel geçmiş ve seçkin bir taktik otorite getiriyor. Ülkenin tarihi bir başarıyla Dünya Kupası'na katılmasının ardından, iki yıllık yüksek ücretli bir sözleşmeyle göreve gelen İtalyan stratejist, Beyaz Kurtlar'ın korkusuzluğunu bir silaha dönüştürmekle görevlendirildi. Cannavaro, mevcut temelleri yıkmak yerine, bireysel savunma performansını en üst düzeye çıkarmaya odaklanırken, en üst seviyedeki grup aşamasını atlatmak için gerekli olan sakinliği ve savaşta sertleşmiş soğukkanlılığı aşılamaya çalışıyor.

Taktik olarak Cannavaro, orta ve alt bölgeleri doğal olarak boğucu bir şekilde kontrol eden, son derece senkronize ve kompakt bir blok düzenini tercih ediyor. Sıkı bir 4-2-3-1 veya topu kaybettiğinde akıcı bir beşli savunma düzenine ağırlık veriyor ve savunma hattından kusursuz bir iletişim ve pozisyon disiplini bekliyor. Cannavaro, top hakimiyeti aşamalarını gereğinden fazla karmaşıklaştırmaktan kaçınır ve çift pivot orta saha oyuncularına oyunu kesip hemen kanatlara teknik ataklar başlatma görevi verir. Meksiko'daki en büyük taktiksel zorluğu, hızlı geçişler sırasında takımının pozisyonunu yönetmek, savunma hattının baskı altında çok geriye çekilmemesini ve tehlikeli bölgeleri elit bir rakip hücumuna kaptırmamasını sağlamak olacaktır.

Néstor Lorenzo (Kolombiya)

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Göz alıcı ve yüksek tempolu Güney Amerika'nın yeniden canlanmasının arkasındaki beyin olan Néstor Lorenzo, Kolombiya'yı öngörülemez ve birleşik bir kıtasal güç haline dönüştürdü. Los Cafeteros'un başına geçip hemen dominant bir eleme döngüsü tasarlayan zeki Arjantinli taktikçi, olağanüstü grup yönetimi ile geniş çapta övgü topladı; geçmişteki katı düzenlemelerden uzaklaşarak, muazzam pozisyonel özgürlük ve kolektif neşe ile tanımlanan bir ortam yarattı.

Lorenzo, takımını kısa ve hızlı pas üçgenleri ile topun olmadığı alanlarda durmaksızın yapılan koşularla rakipleri ezip geçmek üzere tasarlanmış dinamik ve akıcı bir 4-3-1-2 veya 4-2-3-1 sistemine göre düzenliyor. Taktik felsefesi, orta sahada top kaybına zorlamak ve ardından anında dikey uzun paslarla boşluklar açmak üzere tasarlanmış agresif, ileriye yönelik bir orta saha presine büyük ölçüde dayanıyor. Orta sahanın motoru sert müdahalelerle devreye girerken, yaratıcı oyunculara süzülme, kanalları manipüle etme ve kanatlarda sayı üstünlüğü yaratma konusunda tam bir psikolojik özgürlük tanınır. Bu turnuvanın açılış maçındaki ana hedefi, öngörülebilir, yavaş top hakimiyeti kalıplarına düşmeden inatçı Orta Asya blokunu kırmak ve keskin hareketlerle savunmacıları bire bir durumlara düşürmek olacaktır.

26 kişilik Dünya Kupası kadroları

Özbekistan Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Utkir Yusupov, Abduvohid Nematov, Botirali Ergashev

Defans: Rustam Ashurmatov, Farrukh Sayfiev, Khojiakbar Alijonov, Sherzod Nasrullaev, Umar Eshmurodov, Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev, Bekhruz Karimov, Jakhongir Urozov, Avazbek Ulmasaliev

Orta saha oyuncuları: Otabek Shukurov, Jaloliddin Masharipov, Odiljon Hamrobekov, Oston Urunov, Jamshid Iskanderov, Dostonbek Khamdamov, Abbosbek Fayzullaev, Akmal Mozgovoy, Azizjon Ganiev, Sherzod Esanov

Forvetler: Eldor Shomurodov, Igor Sergeev, Azizbek Amonov

Kolombiya Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Álvaro Montero, David Ospina, Camilo Vargas

Defans: Santiago Arias, Willer Ditta, Jhon Lucumí, Deiver Machado, Yerry Mina, Johan Mojica, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez

Orta saha oyuncuları: Jhon Arias, Jaminton Campaz, Jorge Carrascal, Kevin Castaño, Jefferson Lerma, Juan Portilla, Gustavo Puerta, Juan Fernando Quintero, Richard Ríos, James Rodríguez

Forvetler: Jhon Córdoba, Luis Díaz, Andrés Gómez, Juan Camilo "Cucho" Hernández, Luis Suárez

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Özbekistan - Kolombiya maçının önemli ikilileri

Eldor Shomurodov - Davinson Sánchez: Bu, ceza sahasındaki ağır siklet mücadelesinin tanımı olacak. Özbekistan'ın son derece deneyimli kaptanı ve fiziksel odak noktası olan Shomurodov, klinik lider rolüyle takımının Kuzey Amerika'ya tarihi doğrudan yolunu garantilemiş durumda. Akıllı top tutma oyunu, amansız hava mücadeleleri ve keskin kanat koşularıyla öne çıkıyor. Davinson Sánchez ise tam anlamıyla ateş hattında olacak; sağlam ve taviz vermeyen Kolombiyalı stoper, muazzam fiziksel varlığını, geri dönüş hızını ve hava hakimiyetini kullanarak Shomurodov'a Orta Asya takımının hücumunu yönlendirebileceği en ufak bir boşluk bile bırakmamalı.

Luis Díaz ve Özbekistan’ın savunma bloğu: Díaz, dünya standartlarında top sürme becerisi, patlayıcı hızlanma gücü ve kanattan içeriye keskin bir şekilde kesme yeteneğiyle Kolombiya’nın kanatlarda tartışmasız hücum katalizörü olarak turnuvaya giriyor. Top kaybı anında dikey geçişlere geçildiğinde, değerlendirebileceği her türlü boş alanı arayacak. Ancak, yükselen yıldız Abdukodir Khusanov'un komutasındaki, son derece senkronize ve son derece yoğun bir savunma hattıyla karşı karşıya kalacak. Díaz'ın bireysel sihirbazlığı ve elektrik gibi hızı, savunma üçgeninde boşlukları kapatarak güçlenen disiplinli ve sıkı bir birimi aşabilecek mi?

James Rodríguez vs Otabek Shukurov: Orta sahanın en büyük taktiksel savaş alanı. Shukurov, Beyaz Kurtlar için yorulmak bilmeyen bir savunma kalkanı ve enerjik bir motor görevi görüyor; keskin pozisyon disiplini, temiz top kesme istatistikleri ve yüksek çalışma temposu ile dörtlüsünü koruyor. James ise dinamik oyun kurucu rolünden Los Cafeteros'un hücum temposunu yönetmekle görevli olacak. Olağanüstü vizyonunu, yarı alan kaymalarını ve dünya standartlarında pas menzilini kullanarak Shukurov'u pozisyonundan uzaklaştırıp Kolombiya'nın son üçte bir alandaki hızlı kombinasyonlarını tetiklemeye çalışacak.

Takım haberleri ve kadrolar

Özbekistan'ın teknik direktörü Fabio Cannavaro'dur, ancak şu anda ev sahibi takım için doğrulanmış herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmamaktadır. Bu aşamada muhtemel ilk 11 kadrosu açıklanmamıştır.

Kolombiya teknik direktörü Nestor Lorenzo da benzer şekilde tahmini ilk 11'ini henüz onaylamadı ve maç öncesinde sakatlık veya cezayla ilgili herhangi bir güncelleme yapılmadı. Her iki takımla ilgili daha fazla haber, maçın başlama saatine yakın bir zamanda eklenecektir.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Özbekistan, son beş hazırlık maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyetle karışık bir performans sergiledi. En son maçında Hollanda'ya 2-1 yenilirken, Haziran ayının başlarında Kanada'ya 2-0 mağlup oldu. Olumlu tarafı ise, Ocak ayında Venezuela ve Gabon'u yendi (ikincisini 3-1) ve Çin ile 2-2 berabere kaldı. Bu beş maçta Beyaz Kurtlar sekiz gol attı ve yedi gol yedi.

Kolombiya, son beş maçının üçünü kazanarak oldukça iyi bir formda sahaya çıkıyor. En son sonuçları, Haziran başında Kosta Rika’yı 3-1 yendikten sonra Ürdün’ü 2-0 mağlup etmeleriydi. Geçen Kasım ayında Avustralya’yı 3-0 yenmeleri de bu seride öne çıkan bir sonuç. İki mağlubiyetlerini ise Mart ayında Fransa’ya (3-1) ve Hırvatistan’a (2-1) karşı aldılar. Toplamda Kolombiya, bu beş maçta dokuz gol attı ve altı gol yedi.

Karşılaşma Geçmişi

Mevcut verilerde Özbekistan ve Kolombiya arasında daha önce oynanmış bir maç bulunmamaktadır. 17 Haziran'da Estadio Azteca'da oynanacak bu Dünya Kupası K Grubu maçı, iki ülke arasındaki ilk resmi karşılaşma olacak.

Puan Durumu

K Grubu'nda Kolombiya şu anda birinci sırada yer alırken, Özbekistan açılış maçı öncesinde dördüncü sırada bulunuyor.