Özbekistan 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Tarihler, maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

Turnuva şanssızlığını nihayet kırdıkları sansasyonel bir eleme serisinin ardından Özbekistan, tarihinde ilk kez 2026 Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandı.

48 takıma çıkarılan katılımcı sayısı, bu Haziran ayında Meksika ve ABD'deki stadyumları kasıp kavurmaya hazırlanan Orta Asya'nın yükselen gücü için mükemmel bir platform oluşturdu.

Özbekistan, ilk kez katıldığı bu turnuvada beklentileri karşılayacak ve dünyayı şaşırtacak mı? GOAL, biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu da dahil olmak üzere 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri sizlere sunuyor.

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek. Kuzey Amerika'da 34 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuva ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

Kanada: Toronto ve Vancouver

Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey

Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

Özbekistan'ın 2026 Dünya Kupası grup maçları programı nedir?

Tarih Maç (Yerel saatle başlama saati) Yer Biletler 17 Haziran Çarşamba Özbekistan - Kolombiya (21:00) Estadio Azteca (Meksiko) Bilet 23 Haziran Salı Portekiz - Özbekistan (17:00) NRG Stadyumu (Houston) Biletler 27 Haziran Cumartesi DR Kongo/Playoff - Özbekistan (23:30) Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) Bilet

Özbekistan'ın yolculuğu, Meksiko'daki efsanevi Estadio Azteca'da başlıyor. 17 Haziran'da Kolombiya ile karşılaşacak olan Beyaz Kurtlar, ilk maçları için futbolun en kutsal sahalarından birine çıkacak.

K Grubu'nun en çok beklenen maçı ise 23 Haziran'da Houston'da Özbekistan'ın Portekiz ile karşılaşmasıyla oynanacak. Küresel ikonların yer alacağı ve Özbekistan takımının teknik yeteneklerini sınayacak bu maçın biletlerinin tamamen tükenmesi bekleniyor.

Grup aşamasının son maçı, Atlanta'daki yüksek teknolojili Mercedes-Benz Stadyumu'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti veya play-off galibi ile oynanacak ve bu maç, 32 turuna tarihi bir geçişi garantileyebilir.

Özbekistan 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır

Son Dakika Satış Aşaması

1 Nisan 2026 tarihinden itibaren, kalan biletler ilk gelen ilk alır esasına göre satışa sunulacaktır.

FIFA, kalan biletlerin tam sayısını açıklamadı, ancak Özbekistan-Portekiz maçı için talep şimdiden doruk noktasına ulaşıyor.

Taraftarlar, resmi portal üzerinden bu kalan koltuklara erişmek için bir FIFA hesabı açmalıdır.

İkincil Piyasalar

Son Dakika Satış Aşaması'nın ardından, ikincil pazar yerleri ve FIFA Resmi Yeniden Satış Pazarı (2 Nisan 2026'da yeniden açıldı) Dünya Kupası bileti satın alabileceğiniz tek yerler olacaktır.

Toplam 7 milyon biletlik kontenjanın bu aşamada 3 milyondan fazlası kaldığından, taraftarlar Dünya Kupası biletini kapmak için çaresiz kalacak.

Son Dakika Satış Aşamasında bilet almayı başaramadıysanız veya son dakika biletleri arıyorsanız, StubHub gibi ikincil pazar yerlerine de bakabilirsiniz.

Özbekistan 2026 Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

Özbekistan'ın grup maçları için biletler dört ana kategoriye ayrılmıştır; resmi portalda belirli kategorilerde fiyatlar 60 dolardan başlasa da, yüksek ilgi gören maçlarda piyasa talebi fiyatları yukarı çekmektedir.

Kategori 1: En pahalı olanı, merkezi alt katlarda yer almaktadır.

Kategori 2: Mükemmel yan görüşe sahip orta kat koltuklar.

Kategori 3: Çoğunlukla üst katlarda yer alan koltuklar.

Kategori 4: En uygun fiyatlı koltuklar, genellikle kalelerin arkasında yer alır.

Aşama Bilet fiyat aralığı (USD) Grup Aşaması (Kolombiya/DR Kongo) 297 - 950 Grup Aşaması (Portekiz'e karşı) 643 - 3.200 Son 32 105 $ - 750 Son 16 170 $ - 980 Final 2.030 $ - 7.875

2026 Özbekistan Dünya Kupası konukseverlik biletlerini nasıl alabilirsiniz?

Daha üst düzey bir deneyim arayan taraftarlar, konukseverlik paketlerini tercih edebilir. Bu paketler, lüks olanakların yanı sıra birinci sınıf koltuklar da sunar.

Tek Maç: Kişi başı 1.400 ABD dolarından başlayan fiyatlarla. Özel salonlara erişim dahildir.

Takımımı Takip Et: Özbekistan'ın Grup Aşaması'ndaki 3 maçın tamamını ve olası bir Son 32 Turu maçını kapsar. Kişi başı 6.750 $'dan başlayan fiyatlarla.

Stadyum Serisi: Estadio Azteca gibi belirli bir stadyumda tüm maçları izleyin. Kişi başı 8.275 ABD dolarından başlayan fiyatlarla.

Dünya Kupası'nda Özbekistan'dan ne beklemeli?

Özbekistan, 2026 turnuvasına en büyük sürpriz takım olarak giriyor. Üçüncü tur eleme grubunu kusursuz bir verimlilikle domine eden takım, "neredeyse başaran" takım etiketinden kurtuldu.

Abbosbek Fayzullaev gibi oyuncuların yaratıcı katkısı ve Eldor Shomurodov'un forvet hattını sürüklemesiyle Beyaz Kurtlar, her rakiple başa çıkabilecek teknik yeteneğe sahip.

Savunmada disiplinli, ancak kontra ataklarda yıldırım hızında bir takım bekleyin.

Kuzey Amerika'da onları desteklemeye hazır büyük bir Orta Asya diasporası bulunan Özbekistan, Houston ve Atlanta gibi şehirlerde evindeymiş gibi bir atmosferin tadını çıkaracaktır.

