Ozan Tufan ve Doğukan Sinik'i kadrosuna katan Hull City'de 2. Başkan Tan Kesler açıkladı: "Premier Lig için takım kuruyoruz"

Ozan Tufan'ın ardından Antalyaspor'dan Doğukan Sinik'i de kadrosuna katan Hull City, Süper Lig'den takviye yapmaya devam edecek gibi görünüyor.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, transfer çalışmalarına devam ederken 2. Başkan Tan Keser Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Keser, transferlerden yeni seson hedeflerine kadar birçok konuya açıklık getirdi.

"Biz geldiğimizde 4 takviye yaptık. Bu takviyelerden sonra da artık sezona kulübü devraldığımız yönetimin planlamasının üstüne çıkarak bitirmeye çalıştık. Onlar tamamen ligde kalmaya odaklı bir takım kurmuştu. Yaptığımız ufak dokunuşlarla biz ligde kalmayı bitime 5 hafta kala garantiledik.

"Bizim için bir başarı değil. Ancak en azından bu kadar kısa sürede gelişmelerin içerisinde kulübü Championship'te bırakmayı başardık. Bir ara play-offa kadar yükseldik. Fakat, lig çok uzun ve kadro yapısı, derinliği çok önemli. O noktalarda sakatlıklar vs. 18, 19'uncu sıralarda ligi tamamlamaya çalıştık. Geçen sene böyle sonuçlandı.

Hedef Premier Lig

Tan Keser, hedeflerinin Premier Lig'e çıkmak olduğunu söylerken bunun için kadro kurmaya odaklandıklarını dile getirdi.

"Bu sezon hedeflerimiz var. Play-off için takım kurduk. Oraya yönelik bir yapılanma yapıyoruz. Play-off derken yanlış anlaşılmasın, en kötü ihtimalle oradan Premier Lig'e çıkmaya odaklı bir kadromuz olacak.

"İlk 3'te bizim paraşüt dediğimiz; bir önceki sene ligden düşüp, yardım alıp, Premier Lig yardımıyla alt ligde rekabet eden, kadro kuran takımlarla da kafa kafaya mücadele edebilecek bir kadro kurduğumuza inanıyorum. Acun Bey de böyle düşünüyor. Çok heyecanlıyız bu konuda."

Süper Lig'den transferler

Ozan Tufan'ın ardından Antalyaspor'dan Doğukan Sinik'i de kadrosuna katan Hull City, Süper Lig'den takviye yapmaya devam edecek gibi görünüyor.

"Türkiye'nin ligi kötü bir lig değil. Bizim ligimiz çok iyi bir lig, sadece pahalı bir lig. Ama iyi oyuncuları buluyoruz. Türkiye'ye getiriyoruz. İngiltere'deki fark şu: İngiltere'de kulüpler dar bütçelerle oyuncuları yetiştiriyor ve onlara sahip çıkıyor. Sonrasında satmaya çalışıyor.

"Biz izlediğimiz oyuncuları almaya çalışıyoruz. Yıllardır Acun bey ile beraber, danışmanlarımız var. Kendileri bize Türkiye'den scouting anlamında yardım ediyorlar. Onların yıllardır bu liglerde görüp, inandığı, beğendiği, bizim beğendiğimiz oyuncuları İngiltere'ye kazandırmaya çalışıyoruz."

"Türkiye'den birkaç oyuncuyla daha sözleşme imzalayacağız. Onları da yakın zamanda açıklayacağız. Görüştüğümüz, anlaşma aşamasında olduğumuz oyuncular var. Traore yetenekli bir oyuncu. Her ne kadar ufak bir sakatlık problemi olsa da tedavisini gerçekleştiriyoruz. Ondan çok umutluyuz.

"Seri var. Uzun bir bekleyişten sonra birçok kulübün peşinde olduğu Seri'yi kulübümüzün projesine ikna etti Acun Bey.

"Ozan, çok özel bir oyuncu bizim için. Çok iyi bir lider, bize çok büyük katkılar vereceğini düşünüyorum. Türk futboluna ve milli takıma yeniden büyük hizmetler edecektir. Çok çalışıyor, çok motive. Bunun dışında 1, 2 oyuncuyla daha son noktaya geldik. Türk olan ve ayrıca daha önce Türkiye'de oynamış birkaç oyuncuyla görüşüyoruz"

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