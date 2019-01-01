Ozan Tufan unutulmayan o pozisyonu anlattı

Euro 2016'da Modric'in attığı golde eleştirileri oklarının hedefi haline gelen Ozan Tufan, yıllar sonra merak edilen o pozisyonu anlattı.

Bu sezon gösterdiği performansla hem 'nin hem de A Milli Takım'ın değişilmez ismi olan Ozan Tufan, Euro 2016'da yaşadığı ve hala unutulmayan pozisyonu anlattırken hakkında da konuştu.

Milliyet Gazetesi'nden Senad Ok'a konuşan 24 yaşındaki yıldız, Modric’in golündeki anı anlattı:

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"O anlık gelişen bir olaydı. Saçımın düzelttiğimin bile farkında değildim. Devre arası bana gelip söylemişlerdi o gün.. Çok üzüldüm. Ülkemiz heyecanlı. En iyisinin olmasını istiyor. Biz de bunun olmasını istiyoruz. Ama bazen hatalarımız oluyor. Buna hata diyemem. Belki orada topa yüzde yüz gitmem gerekebilirdi. Ama benim açımdan biraz uzaktı. Daha yakın bir arkadaşım vardı. O gitmemişti. Tabi olay, ihale de bana kaldı diyebilirim."

"Ben ayağa kalkanlardan biriyim"

kariyeri hakkında konuşan Ozan Tufan, çok çalıştığını söylerken, "Yere düştüğünüzde herkes tekme atabiliyor. En önemlisi ayağa kalkabilmek. Ben ayağa kalkanlardan biriyim diye düşünüyorum. Yerimde durmayacağımın garantisini verebilirim. Çok çalışıyorum. Çok mücadele ediyorum. Bireysel hatalarım tabii ki oluyor. Hata yapmadan doğruları bulamayız" ifadelerini kullandı.

Milli takımdaki ortamın sıcaklığını anlatan Ozan, "Daha genç ve daha iyi bir ekibimiz var. Grubumuz çok iyi en azından takım arkadaşlığımız iyi. O zaman da iyiydi ama şimdi daha iyi bir sıcakkanlı ve çok iyi bir ekibimiz var. Orada elimizden geleni yapacağız. Kimlerle oynayacağız henüz bilmiyoruz ama en önemli olan grubu geçmek. Ardından önümüze bakacağız" dedi.