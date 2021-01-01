Ozan Tufan Norveç'e attığı gollerle unutulmaz golcüleri geride bıraktı

Milli Takım'daki yükselen form grafiğiyle dikkat çeken Ozan Tufan Norveç galibiyetinde kilit isim olurken, önemli golcüleri de geride bıraktı.

Attığı iki golle Norveç deplasmanında A Milli Takım'ın en etkili oyuncularından biri olan Ozan Tufan, milli takımdaki gol sayısını da 11'e yükseltti. Karşılaşma öncesinde Tanju Çolak, Oktay Derelioğlu ve Fatih Tekke gibi Türk futbolunun unutulmaz golcüleriyle beraber dokuz golü bulunan Ozan, Norveç'e atığı gollerle bu isimleri geçti.

Ertuğrul Sağlam'ı yakaladı

Ay-yıldızlı formayla 10 golü atan ve Süper Lig'de en çok maça çıkan oyuncu rekorunu da elinde bulunduran Umut Bulut'u da geride bırakan Ozan Tufan, bir gol daha atması halinde kariyerini Samsunspor teknik direktörü olarak sürdüren unutulmaz golcülerden Ertuğrul Sağlam'ı da geride bırakmış olacak.

Yükselişi Şenol Güneş yönetiminde olmuştu

İlk olarak Şenol Güneş'in Bursaspor'u çalıştırdığı 2014-2015 sezonunda yaptığı çıkışla dikkat çeken ve söz konusu sezonu 32 maçta 3 gol ve 7 asistle tamamlayan 26 yaşındaki tecrübeli futbolcu, sezon sonunda 7 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuş ancak beklenen hücum katkısını sağlayamamıştı.

Alanya dönüşü parladı

Fenerbahçe'de inişli çıkışlı bir grafik çizen ve kadro dışı kalmasının ardından 2018-2019 sezonunda Alanyaspor'a kiralanan Ozan, geçtiğimiz sezonu 6 gol ve 5 asistle tamamlayarak, takımının en önemli isimlerinden biri olmuştu. Ozan 30 haftası geride kalan Süper Lig'de bu sezona da 5 gol ve 5 asist sığdırmayı başarmıştı.