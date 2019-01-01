Ozan Tufan: Geri dönmek için çok çalıştım

Fenerbahçe ve A Milli Takım oyuncusu Ozan Tufan, İzlanda maçının ardından açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 Elemeleri H Grubu mücadelesinde konuk ettiği İzlanda ile 0-0 berabere kalarak, son maç öncesi Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Maçın ardından Milli futbolculardan Ozan Tufan, Haber Global'den Yağız Sabuncuoğlu'nun sorularını yanıtladı.

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EURO 2020'ye katılma başarısından dolayı mutlu olduğunu belirten Ozan "Yükselişim ve bu sezonki çıkışım tabii ki önemli ama burada asıl önemli olan şey A Milli Takım'ın başarısıydı. Bir hedefimiz vardı. O da Avrupa Şampiyonası'nda yer almaktı. Bunu başardık. A Milli Takım'ı Avrupa Şampiyonası'na götürdüğümüz için çok mutluyum. Bu ekibin içinde yer almak beni çok mutlu ediyor. İkinci Avrupa Şampiyonam olacak. Orada en güzel şeyleri ülkemize yaşatmak istiyoruz. Çok iyi bir takımla ve ekiple oraya gideceğiz" ifadelerini kullandı.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılan takımla şu anki kadroyu karşılaştıran Milli futbolcu "2016'daki takım da iyiydi bugünkü takım da çok iyiydi. İki takımın arasındaki fark; şu anki ekibimiz çok genç ve başarıya aç. Oynayan oynamayan herkes milli ruhuyu sahaya yansıtmak için terinin son damlasına kadar savaşıyor. Antrenmandaki mücadeldele olsun. Sakatlanan isimler olsun. Çok farklı bir takım olduk. Bu takım her şeyi başarabilecek bir güce sahip. Herkes taşın altına eline koyuyor. Milli ruhu sahaya yansıtmak çok önemli. Bunu yaptığımız sürece bu takım çok önemli başarılar kazanacak bir takım. Avrupa Şampiyonasında bunu herkese göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Kariyerinin yeniden yükselişe geçmesiyle ilgili de konuşan 24 yaşındaki oyuncu "Geri dönmek için çok çalıştım ve çabaladım. Hayatımı tekrardan revize ettim. Bugünlere tekrar dönmemde herkesin bana çok yardımı oldu. Başkanımız, Sergen Hocam, Şenol Hocam, Ersun Hocam, menajerlerim, arkadaşlarım herkes destekledi. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Tek kelimeyle anlatmak gerekirse; çalışmak, çalışmak, çalışmak" dedi.