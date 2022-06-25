Fenerbahçe milli futbolcu için Championship ekibi Hull City ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüp, Ozan Tufan'ın ayrılığını resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla duyurdu.

Deneyimli oyuncunun sağlık kontrolleri için Pazar günü İngiltere'ye gideceği belirtildi.

Bilgilendirme



Oyuncumuz Ozan Tufan’ın Hull City’ye transferi konusunda İngiliz Kulübü ile prensip anlaşması sağlanmıştır. Ozan Tufan kişisel görüşmelerini gerçekleştirmek ve sağlık kontrolünden geçmek için yarın İngiltere’ye gidecektir.



Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/6T7biJevlf — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 25, 2022

Fenerbahçe'ye 2015'te Bursaspor'dan gelen Ozan Tufan, geçen sezonun ilk yarısını Premier Lig ekibi Watford'da kiralık olarak geçirmişti.

Acun Ilıcalı'dan övgü dolu sözler

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, İngiliz basınına yaptığı açıklamada Ozan Tufan hakkındaki görüşlerini paylaştı ve transfer hamlelerine devam edeceklerinin sinyalini verdi.

"Yolun sonuna yaklaştık, bazı isimleri bitirmeye çok yakınız, bazıları için biraz daha zamana ihtiyaç var."

"Transfer için farklı oyuncularla 10 görüşme yaptım. Çok iyi bir takım kurmak üzereyiz."

"Adama Traore çok iyi bir oyuncu ve sadece üç ay önce Afrika Uluslar Kupası'nda forma giydi."

"Ozan Tufan'a özel bir parantez açmalıyım, çünkü uzun yıllardır Fenerbahçe'de forma giyiyor. Onu Fenerbahçe'de ve Milli Takım'da her şeyini verirken izlemek büyük bir zevkti. Milli Takım'da 60'tan fazla kez forma giydi. Ozan Tufan çok kaliteli bir futbolcu. O bize Allah'ın bir armağanı ve bizim için her şeyini vereceğinden eminim."

Ozan Tufan'ın kariyeri

Bursaspor'da yıldızı parlayan Ozan Tufan henüz 18 yaşındayken A Milli Takım'a seçilmiş ve üç büyüklerin radarına girmişti.

Bursaspor'dan 7 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Ozan Tufan, sarı lacivertli formayla çıktığı 182 maçta 21 gol attı ve 24 asist yaptı.

2020/21'de Süper Lig'deki altı gol, 10 asistlik performansıyla kariyerinin en iyi sezonunu geçiren orta saha oyuncusu, geçen yaz satın alma opsiyonuyla Watford'a kiralandı.

İngiltere'de aradığını bulamayan 27 yaşındaki oyuncu ara transferde Fenerbahçe'ye geri döndü, fakat kısa süre sonra teknik direktör İsmail Kartal tarafından kadro dışı bırakıldı.

Okocha'dan bu yana bir ilk

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Ozan Tufan, Jay-Jay Okocha'nın ardından Hull City formasını giyen ikinci Türk vatandaşı olacak.

1996-1998 yılları arasında Fenerbahçe'nin başarısı için ter döken Nijeryalı oyuncu Türk vatandaşlığına geçerek Muhammet Yavuz ismini almıştı.

Okocha 2007/08 sezonunda Hull City forması giymiş ve ardından futbola veda etmişti. Dört yıl sonra kısa süreliğine yeşil sahalara dönen Okocha, Hindistan ekibi Durgapur'la 19 maça çıktıktan sonra kramponlarını yeniden asmıştı.