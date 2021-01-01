Ozan Kabak: Galatasaray da Liverpool gibi...

Kariyerine Liverpool'da devam eden Ozan Kabak, kulüp resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en değerli isimlerinden biri olan Ozan Kabak, devre arasında Schalke'den Liverpool'a kiralanmıştı.

İngiliz ekibinin, bonservisini almayı planladığı genç oyuncu Kırmızılar'ın resmi internet sitesine kendisini ve Liverpool kariyerini değerlendirdi.

Ozan Kabak neler söyledi?

Başarılı oyuncu Liverpool ile altyapısından yetiştiği Galatasaray'ın ortak yönleri olduğunu ifade etti.

"Kendimi hızla geliştirmeye devam ediyorum. 18 yaşındayken Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi tecrübesi yaşadım. Galatasaray da Liverpool gibi bir kulüp, her maçı kazanmanız beklenir.

"Galatasaray ve Liverpool'un çok fazla taraftarı var. Onları mutlu etmemiz gerekiyor. Bu durum oyuncuları olgunlaştırır. Bende de aynısı oldu. Bu yüzden Liverpool'a çabuk adapte oldum."

Ozan'dan Jürgen Klopp'a teşekkür

Milli yıldız, Liverpool Menajeri Jürgen Klopp'un kendisine verdiği destekten de bahsetti.

"İlk maçım Leicester City'e karşıydı ve 75 dakika iyi oynamıştık. Ama futbolda her şey olabiliyor. Önümüzdeki mücadelelere odaklanmamız gerekiyordu ama çok üzülmüştüm.

"Takım arkadaşlarım, Menajer Jürgen Klopp ve taraftarlar bana çok büyük destek verdiler. Hepsine minettarım.

"Bir stoper olarak tehlikenin kokusunu alırım. Olabilecekleri önceden görürüm. İngilizler buna ne der bilmiyorum ama ben tehlike diyorum. Hemen sezer ve önlemimi alırım. Zeki olmalısınız. Ben de bunu yapmaya ve tecrübelenmeye çalışıyorum.

"Virgil van Dijk mesela, tehlike sezme işinde harika. Bunu çok iyi yapıyor. Futbolu da çok iyi biliyor. Ben de elimden geldiğince yapacağım ve maç maç daha iyi olacağım.

"Van Dijk bana sürekli tüyolar veriyor. Futbol mentalitemi geliştiriyor. Savunma oyuncuları birbirlerini çok iyi anlarlar. Van Dijk da benim oyunumu geliştirmeye çalışıyor."

Ozan maçlara nasıl hazırlandığını da anlattı

21 yaşındaki oyuncu maçlardan önce rakip forvetleri analiz ettiğini vurguladı.

"Maçlardan önce her forveti izlerim ve video analizlerine bakarım. Rakip forvetle yanyana oynamış oyuncular varsa onlarla iletişime geçerim. Üzerinde çalışırım.

"Hangi ayağı güçlü bilirim. Yetenekli yönlerini bilirim. Böylece maçta yapacaklarını önceden tahmin ederim."