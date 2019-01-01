Ozan Kabak'lı Stuttgart, Bundesliga'ya veda eden son takım oldu

Bundesliga play-out rövanş karşılaşmasında Union Berlin ile 0-0 berabere kalan Stuttgart, küme düştü.

Milli futbolcu Ozan Kabak’ın formasını giydiği , 2-2’lik maçın rövanşında, Union Berlin ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak ’ya veda etti.

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Maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Ozan Kabak, karşılaşmanın 20. dakikasında bir hava topu mücadelesinde takım arkadaşı Holger Badstuber ile çarpıştı. İki oyuncunun da kafalarında açılma meydana geldi. Tedavilerinin ardından hem Ozan hem de Badstuber oyuna devam etti.

Stuttgart bu sonuçla beraber, ve 'in ardından küme düşen üçüncü takım oldu.

Union Berlin ise ’nın birleşmesinin ardından ilk kez Bundesliga’da mücadele edecek.