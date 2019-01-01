Ozan Kabak'lı Schalke 04 şans tanımadı: Almanya DFB Kupası'nda gecenin sonuçları (29 Ekim 2019)

Schalke 04, Ozan Kabak'ın 90 dakika oynadığı maçta Arminia Bielefeld'i 3-2 yendi ve DFB Kupası'nda bir üst tura yükseldi.

DFB Pokal Kupası 2. tur maçında Arminia Bielefeld ile 04 karşı karşıya geldi. A Milli futbolcu Ozan Kabak karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Schalke 04, 15. dakikada gol perdesini araladı ve Alessandro Schöpf ile 1-0 öne geçti. David Wagner'in ekibi, 25. dakikada Benito Raman ile farkı 2'ye çıkardı. 31'de Raman, kendisinin ikinci, takımının 3. golünü kaydetti ve ilk yarı 3-0 Schalke'nin üstünlüğü ile sonuçlandı.

72'de ev sahibi ekip, Fabian Klos ile farkı 2'ye indirdi. 77. dakikada bu sefer Cebio Soukou ile golü bulan Arminia Bielefeld, 3-0'dan geri dönme şansı elde etse de sonunu getiremedi ve Schalke karşılaşmayı 3-2 kazanmayı başardı. Schalke 04 bu sonuçla turnuvada bir üst tura yükselen taraf oldu.

Almanya DFB Pokal Kupası 2. tur maçlarında gecenin diğer sonuçları şu şekilde:

Saarbrücken 3-2 Köln

1-3 Union Berlin

Hamburg 1-2

MSV Duisburg 0-2

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Bochum 1-2

Darmstadt 98 0-1 Karlsruher SC

1-0 Paderborn