Ozan Kabak: Sakatlığımda antrenmana çıkmasam da izliyordum

Basamakları hızla çıkan Ozan Kabak, başarısını çok çalışmaya bağlarken sakatlığı döneminde bile antrenmanlara katıldığını söyledi.

altyapısından çıktıktan sonra önce 'a ardından da 'ye transfer olan Ozan Kabak kısa sürede yaptığı çıkışla dikkat çekti.

beIN Sports'a konuşan Ozan Kabak'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

'Van Dijk formasını gönderdi'

"Van Dijk çok beğendiğim bir oyuncu. Ömer Bayram’la aramızda bir diyalog geçti; 'İdolün kim?' gibi. Ben de Van Dijk dedim. 'O benim çocukluk arkadaşım, bizim evimize geliyordu' dedi. İnanamadım yani. 2-3 gün sonra sanırım Sivas maçıydı, Ömer ağabey bana formasını getirdi, 'Van Dijk sana yolladı, çok selamı var' diye. Ben de çok mutlu olmuştum ama 1’e 1 bir kontağım olmadı."

'Elimden gelen her şeyi yaptım'

"Gitti, 4.5 ayda direkt yılın çaylağı seçildi, tekrar transfer oldu denilip çok kolay gibi gözüküyor ama ben gerçekten çok çalıştım, her zaman da çalışmaya devam ediyorum. Elimden gelen her şeyi yaptım orada. Olaylar bir şekilde gelişti ama ben bunu çok çalışmama bağlıyorum. Biz de doğru tercihler kullandık bence, çünkü her zaman oynayabileceğim yere gittim. Belki şu an bakılınca küme düşmüş bir takıma gitmiş gibi görünüyorum ama orada gösterdiğim performansla daha büyük bir adım atarak, daha iyi bir takıma gittim. Schalke’ye gitmeden önce de daha iyi takımlar daha iyi alternatifler vardı önümüzde ama ben yine oynayabileceğim bir takıma gittim ve burada gösterdiğim performansla da belki 2-3 sene sonra çok daha büyük bir adım atıp yine, dünyanın iyi oyuncuları arasına gireceğim. Onun için aslında kariyer planlamasının da önemi var burada çok çalışmaktan sonra."

'Wagner beni her zaman takımın içinde tuttu'

"David Wagner bu sene geldi. Daha önceden, gelmeden önce buluşup, konuşmuştuk, ben onu dinlemiştim. Gerçekten benim üzerimde çok pozitif bir etki bırakmıştı. Schalke’yi seçmemdeki en büyük etkenlerden bir tanesi David Wagner’di. Sezon başında şanssız bir sakatlık geçirdim, yaklaşık 2 ay top oynayamadım ama Wagner beni her zaman takımın içinde tuttu. Antrenmanlara çıkamıyordum, taktik antrenman yaptığımız zaman beni yine çağırıyordu. Antrenman yapmasam bile izleyip, sezon boyunca nasıl futbol oynayacağımızı bana göstermeye çalışıyordu. Her zaman bu takımın en önemli oyuncularından bir tanesi olduğumu bana aşıladı."