Ozan Kabak, Norveç - Türkiye maçında neden oynamadı?

Milli takımın stoperlerinden Ozan Kabak, Norveç maçının ilk 11'inde yer alamadı. Teknik direktör Şenol Güneş, oyuncunun son durumunu anlattı.

A Milli Takım, Norveç maçında savunmada önemli oyuncularından faydalanamadı.

Juventus'ta forma giyen Merih Demiral, aday kadroda olmasına rağmen sakatlığı nedeniyle Hollanda maçından sonra Norveç karşısında da yer alamadı.

Kış transfer döneminde Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak ise, Hollanda maçında ilk 11'deydi. 90 dakika sahada kalan genç oyuncu, Norveç karşılaşmasında ise yer almadı.

Önceki gün yapılan idmana da çıkamayan Ozan'ın son durumunu teknik direktör Şenol Güneş maçtan önce TRT SPOR'a açıkladı.

Şenol Güneş ne dedi?

"Dün itibari ile genel kadro içerisinde, Ozan'ın gelmeden önce rahatsızlığı oldu. Bugün, düne göre daha iyi ama halsiz olduğu için oynatmadık. Kendisi ter idmanı yapacak. Üşüttü, serum verdik, ilaç verdik ama oynatamıyoruz. Alternatif olarak da sıkıntımız var. Defansa iki bekimiz, iki stoperimiz yok.Sakatlık bakımından sorun yok, ama alternatif olarak var. Olumsuzluk olmasın diye Ozan'ı oynatmadık."

Güneş stoper hattında Kaan Ayhan ve Çağlar Söyüncü ikilisini tercih etti. Sağ bekte ise Mert Müldür şans buldu. Öte yandan Ozan da rahatsızlığına rağmen yedek kulübesinde yer aldı.

Ozan Kabak A Milli Takım'da ne yaptı?

Geçtiğimiz gün 21 yaşına basan Ozan Kabak, A Milli Takım'da sekiz maça çıkabildi.

Ozan'ın oynadığı maçların altı tanesi resmi, iki tanesi ise hazırlık karşılaşmasıydı. Genç oyuncu A Milli Takım formasını ilk olarak 2019 yılının Kasım ayında Andorra karşısında giydi.

Ozan'ın milli takımlarda henüz golü bulunmuyor.

Erling Haaland - Ozan Kabak rövanşı gerçekleşmedi

Norveç'in dünya futboluna kazandırdığı santrfor Erling Haaland ve stoperimiz Ozan Kabak, yıllar önce U-17 katgeorisinde birbirlerine rakip olmuşlardı. 2016 yılında, Avrupa Şampiyonası eleme gruplarında karşı karşıya gelen iki takımın yıldızları Haaland ve Ozan'dı. Türkiye, Norveç'i o maçta 2-0 yenerken Ozan da Haaland'a gol izni vermemişti.

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