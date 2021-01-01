Ozan Kabak, Liverpool'daki ilk günlerini anlattı: Benim için zordu

Ara transfer döneminde Liverpool'a transfer olarak hayallerini yaşayan Ozan Kabak zorluklar yaşadığını kabul ediyor.

Ozan Kabak, Liverpool'a uyum sağlamanın zor olduğunu kabul ediyor ancak rüyasını yaşamak için fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeyi planlıyor.

20 yaşındaki oyuncu, Ocak transfer döneminde Jürgen Klopp'un kadrosuna katıldı ve art arda beş maçta görev aldı.

Çıktığı karşılaşmalarda üç farklı orta saha dizilimi ile oynayan Ozak Kabak, Liverpool'a uyum sağlamanın zor olduğunu söylüyor.

Ozan Kabak ne dedi?

Premier Lig'in kalitesine değinen Ozan Kabak, Liverpool'da Alman bir menajere sahip olduğu için kendini şanslı hissediyor.

"İngiltere'de seviye gerçekten çok yüksek"

"Bundesliga'da da yüksek bir seviye var ancak Premier Lig'in yoğunluk ve fiziksel kalite açısından daha ileride olduğunu düşünüyorum."

"Futbolun en üst ligindeyim ve buraya adapte olmaya çalışıyorum. Thiago Alcantara, Bobby Firmino ve Xherdan Shaqiri de buraya gelmeden önce Bundesliga'da oynadı ve ayrıca menajerimiz de Almanya'da bir takımı çalıştırdı bu yüzden onların tavsiyelerini dinliyorum ve antrenmanlarda, maçlarda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum."

"Geçen ay çok çalıştım ama tabii ki burada uyum sağlamak zor çünkü Premier Lig'de iyi oyuncular ve iyi takımlar var."

"Dürüst olmak gerekirse ara transfer döneminde bir takıma katılmak, yeni takım arkadaşlarıyla oynamak, yeni bir dil ve ülkeye alışmak çok zordur. Benim için de zor oldu ancak mümkün olan en kısa sürede uyum sağlamaya çalıştım."

Ozan Kabak: Benim için büyük bir sorumluluk

Kırmızılar için çıktığı 5 maçta Kabak, bu karşılaşmalarda 90 dakika sahada kaldı.

Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi mücadelelerinde toplam 450 dakika süre aldı.

Liverpool'un Leicester City ile karşılaştığı maçta ilk kez Jürgen Klopp'un listesine giren genç oyuncu kişisel performansının ilerleme kaydettiğini söylüyor.

"Bir ay oldu ve şimdiden alıştığımı söyleyebilirim ancak dürüst olmak gerekirse benim için büyük bir sorumluluk çünkü stoper hattında çok fazla sakatlık yaşadık."

"Liverpool oyuncusu olmak harika. İnanılmaz. Benim için bir rüya gerçek oldu çünkü çocukken hep bu harika kulüpte bu harika oyuncularla oynamak istedim"

"Şimdi buradayım ve taraftarlarımızı mutlu ederek gururlandırmak istiyorum."

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Liverpool sahasında art arda altıncı mağlubiyetini aldı ve kulübü bir kasvet havası kapladı.

Klopp'un öğrencileri Pazartesi günü Wolverhampton karşısında yeniden ayağa kalkmayı deneyecek.

Çarşamba günü ise RB Leipzig karşısında Şampiyonlar Ligi mücadelesi verecek.

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