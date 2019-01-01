Ozan Kabak, Jadon Sancho, Phil Foden: Goal'ün FIFA 19 Squad Battle kadrosu

Goal.com'un Squad Battle kadrosuna karşı maç yapabilir ve NxGn yıldızlarıyla kendinizi sınayabilirsiniz.

Goal'ün NxGn 2019 takımı bu hafta 'daki Squad Battle modunda rakibiniz olabilir!

Mart ayında açıkladığımız ve dünyanın en iyi genç futbolcularından oluşan listedeki isimlerden derlediğimiz kadroya karşı maç yapma şansınız var.

A Milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın da yer aldığı NxGn, listenin hazırlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını geçmemiş isimlerden oluşuyor.

FIFA severler, 8 Temmuz'a kadar aktif kalacak olan NxGn 2019 kadrosunu Squad Battle modunda yenerek 1800 puan kazanabilirler.

İşte kadromuz...

Forvet

İleri üçlünün sağ kulvarında NxGn 2019'un kazananı Jadon Sancho yer alıyor.

'la gösterdiği müthiş performansla sezona damga vuran Sancho'nun FIFA Ultimate Team'de sezonun takımı kartı 96 reytinge sahip. Hız 98, şut 95 ve pas 97.

Diğer kanatta 'in genci Vinicius Junior var. Brezilyalı oyuncu NxGn'i ikinci sırada bitirdi ve 92 reytingli Geleceğin Yıldızları kartıyla kadromuzda yer alıyor.

'un santrfor oyuncusu Moise Kean ise tek forvet olarak takımı hücumda sürüklüyor.

Orta saha

Orta sahada Brescia’dan Sandro Tonali ve Wolverhampton’dan Morgan Gibbs-White yer alıyorlar.

Tonali, İtalya Milli Takımı'na ilk kez çağrıldığı yılda NxGn listesine dahil olurken, kadroda defansif özellikleri ağır basan tek orta saha oyuncusu konumunda.

ile geçen sezon 31 maça çıkan Gibbs-White ise diğer Premier Lig oyuncularıyla birlikte takımın kimyasını artırıyor.

Sol kanatta 'ten Alphonso Davies var. Davies NxGn listesinde altıncı sırayı almıştı. Vancouver Whtiecaps'ten 22 milyon dolara transfer edilen Davies, Geleceğin Yıldızları kartına sahip.

Orta sahadaki en önemli isim ise Phil Foden. NxGn'i dördüncülükle tamamlayan Foden, önünde Sancho ve arkasında Eric Garcia ile uyum gösteriyor.

Defans ve kaleci

Üçlü savunmanın dikkat çeken ismi Ozan Kabak. 'tan ayrılarak 'ye giden milli futbolcuya 'den Eric Garcia ve 'den Ethan Ampadu eşlik ediyor.

Ozan NxGn listesinde 40. sırada yer almıştı. 'da gösterdiği müthiş performansın ardından 11 milyon euro'ya Stuttgart'a giden genç stoper, takımı küme düşünce transferin gözde isimlerinden biri haline geldi. 'ın da çok istediği Ozan, tercihini 'da kalmaktan yana kullandı ve Schalke'ye gitti.

Kaleyi Bayern Münih'in eldiveni Christian Fruchtl koruyor. NxGn 2019'da 50. sırada yer alan genç file bekçisi, önündeki Ozan'la takımın kimya puanını artırıyor.