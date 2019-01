Ozan Kabak: Hedeflerimize ulaşmak için her maçı kazanmak istiyorum

Galatasaray'dan 11 milyon euro karşılığında Stuttgart'a giden Ozan Kabak ilk röportajını verdi.

Stuttgart, Galatasaray'ın genç stoperi Ozan Kabak'ı 11 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Alman kulübü, Ozan Kabak'ı #MerhabaOzan etiketi ile karşıladı.

Stuttgart ile sözleşme imzaladıktan sonra Ozan Kabak, ilk röportajını da kulübün resmi sitesine verdi.

"Sahada bir savaşçıyım"

- Stuttgart'a hoşgeldin Ozan Kabak! Burada olduğun için çok mutluyuz

Ozan Kabak: Teşekkür ederim. Ben de çok mutluyum. Yeni takım arkadaşlarım, takımım, harika taraftarlar ve stadyumdaki muhteşem atmosfer için sabırsızlanıyorum. Büyük hedeflerim var ve uzun vadede bunları Stuttgart ile gerçekleştirmek istiyorum.

- Nasıl bir futbolcusun? Stuttgart taraftarları neler beklemeli?

Ozan Kabak: Sahada bir savaşçıyım ve hedeflerimize ulaşmak için her maçı kazanmak istiyorum. Ligin alt sıralarından bir an önce çıkmalıyız. Bunu başarmak için hem antrenmanda hem de maçlarda, kulüp ve taraftarlar için her şeyimi vereceğim.

- Stuttgart kulübünü ve şehrini ne kadar biliyorsun?

Ozan Kabak: Stuttgart'ın harika bir geleneği var ve 5 kez de şampiyon olmuş bir takım. Kulüp tarihini iyi biliyorum. Mümkün olduğunca Bundesliga izlemeye gayret gösterdim ve Stuttgart maçlarına da göz attım. Stuttgart'taki hayatım için sabırsızlanıyorum.

- Burada daha önceden tanıştığın biri var mı?

Ozan Kabak: Berkay Özcan'ı milli takımdan tanıyorum. Ancak bugüne dek hiçbir milli maçta birlikte forma giymedik. Halil Altıntop'u tanıyorum. Takım arkadaşlarımı bir an önce tanımak istiyorum.

Ozan Kabak Galatasaray'a veda etti

Ozan Kabak, altyapısından yetiştiği Galatasaray'a veda ettiği bir video paylaştı.