Ozan Kabak en değerli 10 futbolcu arasında

İngiliz futbolcu Jadon Sancho'nun 116 milyon euro'luk değeriyle zirvede yer aldığı listede, Ozan Kabak 30 milyon euro'luk değeriyle 7. oldu.

2000 sonrası doğan en değerli futbolcular listesinde 04 forması giyen Ozan Kabak da yer aldı.

KPMG Football Benchmark tarafından araştırmada, 2000 sonrası doğan en değerli oyuncular belirlendi.

Alman ekibi 'da forma giyen İngiliz futbolcu Jadon Sancho, 116 milyon euro'luk değeriyle listesinin zirvesinde bulunuyor.

19 yaşındaki Sancho'yu 67 milyon euro'luk değeriyle 'in Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius Junior, 56 milyon euro'luk değeriyle yine Real Madrid'den Rodrygo takip etti.

Alman temsilcisi Schalke 04'te forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, 30 milyon euro'luk değeriyle Manchester Cityli Phil Foden'la 7. sırayı paylaştı.

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KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, yaptığı açıklamada, "Ozan, sezon başında sakatlığı nedeniyle Schalke'de fazla forma şansı bulamadı. Buna rağmen yüksek potansiyeli nedeniyle bu listede yer almayı başardı. Zaten son maçlarda gösterdiği performansı bu listede neden yer aldığının kanıtı niteliğindedir. Ozan sezon başından bu yana oynamış olsaydı, bu listede daha da yukarılarda olabilirdi" değerlendirmesinde bulundu.

Listenin ilk 10 sırasında yer alan futbolcular şöyle: