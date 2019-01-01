Ozan Kabak

Ozan Kabak en değerli 10 futbolcu arasında

Son güncelleme
Yorum()
Getty Images
İngiliz futbolcu Jadon Sancho'nun 116 milyon euro'luk değeriyle zirvede yer aldığı listede, Ozan Kabak 30 milyon euro'luk değeriyle 7. oldu.

2000 sonrası doğan en değerli futbolcular listesinde Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak da yer aldı. 

KPMG Football Benchmark tarafından araştırmada, 2000 sonrası doğan en değerli oyuncular belirlendi.

Alman ekibi Borussia Dortmund'da forma giyen İngiliz futbolcu Jadon Sancho, 116 milyon euro'luk değeriyle listesinin zirvesinde bulunuyor.

Editörün Seçtikleri

19 yaşındaki Sancho'yu 67 milyon euro'luk değeriyle Real Madrid'in Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius Junior, 56 milyon euro'luk değeriyle yine Real Madrid'den Rodrygo takip etti.

Alman temsilcisi Schalke 04'te forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, 30 milyon euro'luk değeriyle Manchester Cityli Phil Foden'la 7. sırayı paylaştı. 

Haberin devamı aşağıda

KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, yaptığı açıklamada, "Ozan, sezon başında sakatlığı nedeniyle Schalke'de fazla forma şansı bulamadı. Buna rağmen yüksek potansiyeli nedeniyle bu listede yer almayı başardı. Zaten son maçlarda gösterdiği performansı bu listede neden yer aldığının kanıtı niteliğindedir. Ozan sezon başından bu yana oynamış olsaydı, bu listede daha da yukarılarda olabilirdi" değerlendirmesinde bulundu. 

Listenin ilk 10 sırasında yer alan futbolcular şöyle:

OYUNCU TAKIM DEĞERİ (Euro)
Jadon Sancho B. Dortmund 116 milyon
Vinicius Junior Real Madrid 67 milyon
Rodrygo Real Madrid 56 milyon
Hudson-Odoi Chelsea 53 milyon
Moise Kean Everton 38 milyon
Ryan Sessegnon Tottenham 35 milyon
Phil Foden M. City 30 milyon
Ozan Kabak Schalke 04 30 milyon
Sandro Tonali Brescia 27 milyon
Max Aarons Norwich City 26 milyon

 

Kapat