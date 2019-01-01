Ozan Kabak, Bundesliga'da Mart ayının en iyi çaylağı seçildi

Stuttgart'ta forma giyen Ozan kabak, Bundesliga'da Mart ayının en iyi genç oyuncusu seçildi.

Devre arası transfer döneminde 'dan 'a transfer olan Ozan Kabak 'da ilk ödülünü aldı.

Geçtiğimiz ay 96 karşısında iki gol kaydeden 19 yaşındaki oyuncu mart ayının en iyi çaylağı seçildi.

Ozan Kabak, Bundesliga'da ayın en iyi çaylağı seçildi.



⛳️ 4 maç

⚽️ 2 gol

⏰ 360 dakika

⚔️ 6 pas arası

⚠️ 17 sahipsiz top kazanma pic.twitter.com/I2NkXgBcWO — mackolik (@mackolik) 15 Nisan 2019

Bundesliga resmi maç verileri kullanılarak seçilen 5 adayı arasından futbolunun efsane ismi Lothar Matthaus tarafından ilk 3'e seçilen Ozan Kabak, forması giyen Almamy Toure ile 'in yıldızı Marko Grujic'i geçerek Bundesliga.com'da açılan ankette en yüksek oyu aldı.

Bir oyuncunun ödüle aday olabilmesi için Bundesliga'da ilk sezonunu geçiriyor ve sezon başlangıcında 23 yaşından küçük olması gerekiyor. Aynı zamanda Bundesliga'da ayın çaylağı ödülünü bir oyuncu sadece bir kez kazanabiliyor.

Ozan Kabak da resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada kendisine oy verenlere teşekkür etti.