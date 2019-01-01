Ozan Kabak, Bundesliga'da Mart ayının en iyi çaylağı seçildi
Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak Bundesliga'da ilk ödülünü aldı.
Geçtiğimiz ay Hannover 96 karşısında iki gol kaydeden 19 yaşındaki oyuncu mart ayının en iyi çaylağı seçildi.
Ozan Kabak, Bundesliga'da ayın en iyi çaylağı seçildi.— mackolik (@mackolik) 15 Nisan 2019
⛳️ 4 maç
⚽️ 2 gol
⏰ 360 dakika
⚔️ 6 pas arası
⚠️ 17 sahipsiz top kazanma pic.twitter.com/I2NkXgBcWO
Bundesliga resmi maç verileri kullanılarak seçilen 5 adayı arasından Almanya futbolunun efsane ismi Lothar Matthaus tarafından ilk 3'e seçilen Ozan Kabak, Eintracht Frankfurt forması giyen Almamy Toure ile Hertha Berlin'in yıldızı Marko Grujic'i geçerek Bundesliga.com'da açılan ankette en yüksek oyu aldı.
Bir oyuncunun ödüle aday olabilmesi için Bundesliga'da ilk sezonunu geçiriyor ve sezon başlangıcında 23 yaşından küçük olması gerekiyor. Aynı zamanda Bundesliga'da ayın çaylağı ödülünü bir oyuncu sadece bir kez kazanabiliyor.
Ozan Kabak da resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada kendisine oy verenlere teşekkür etti.
Vielen Dank für Eure Stimmen🙏— Ozan KABAK (@ozankabak4) 15 Nisan 2019
Oy veren herkese teşekkürler 🙏 @Bundesliga_DE @Bundesliga_EN https://t.co/dejP7Dzjhz