Ozan Kabak 15 milyon euro'ya serbest kalıyor... Bayern Münih iddası güçlendi!

Stuttgart'la bulunan sözleşmesinde küme düşme halinde 15 milyona serbest kalır maddesi ortaya çıkan Ozan Kabak için Bayern Münih iddiları güçlendi.

Devre arasında 'dan 'a transfer olan Ozan Kabak'ın, yaz ayında yine transfer opsiyonu belirdi.

Kicker'in haberine göre genç yıldızın sözleşmesinde, takımının küme düşmesi halinde 15 milyon euro'ya serbest kalır maddesi bulunduğu ortaya çıktı.

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Haberde Ozan'ın gelecek sezon başka bir takımda oynamasının yüksek bir olasılık olduğu belirtildi.

'e gider mi?

19 yaşındaki oyuncunun Bayern Münih'e transfer olacağı da çıkan dedikodular arasında. Bayern Münih, Ozan'la Galatasaray forması giydiği dönemde de ilgilenmişti. Ozan Kabak'ın bu yaz Bayern'e transferi de opsiyonlar arasunda gösteririliyor.