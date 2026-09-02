"Oyunun ruhu satılık değil": 3 Avrupa federasyonu Infantino'ya karşı resmen harekete geçti

Uluslararası Futbol Federasyonu Başkanı Gianni Infantino, 3 Avrupa ülkesinin kendisine karşı resmi bir adım atmasının ardından yeni bir meydan okumayla karşı karşıya.

FIFA'daki kurumsal kriz Avrupa futboluna gölge düşürmeye devam ediyor. Finlandiya, İsveç ve Danimarka federasyonları, bugün çarşamba günü Avrupa Komiseri Glenn Micallef'e bir mektup göndererek uluslararası futboldaki son gelişmelerden duydukları "derin endişeyi" dile getirdi ve Avrupa kurumları ile ulusal federasyonlar arasında daha fazla koordinasyon çağrısında bulundu.

"Sport" gazetesine göre, Finlandiya Federasyonu Başkanı Ari Lahti, Danimarka Federasyonu Başkanı Jesper Møller ve İsveç Federasyonu Başkanı Simon Åström tarafından imzalanan belge, üç federasyonu; açık bir yapı, sportif liyakat, demokratik katılım ve ekonomik dayanışma üzerine kurulu Avrupa spor modeline davet ediyor.

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Eleştirilerinin odağı bir kez daha FIFA'ya yöneliyor. İskandinav federasyonları, son aylarda dünya futbolunun yönetim organı içindeki "yönetişim, şeffaflık ve karar alma eksikliklerini" kınadıklarını öne sürüyor.

Mektup özellikle, FIFA'nın müsabakaları ve ticari faaliyetlerine özel sektör yatırımcılarının girişine zemin hazırlayan tartışmalı proje olan "FIFA Forward Enterprise" projesine işaret ediyor.

Üç federasyona göre, özel sermayenin FIFA'nın işlerinde pay sahibi olma olasılığı, şeffaflık, danışma ve demokratik destekten yoksun gördükleri bir uygulamayla birleşince, temel bir soruyu gündeme getirdi: Dünya futbolunun geleceğini gerçekte kim kontrol ediyor?

Plan geri çekildi ancak Finlandiya, İsveç ve Danimarka federasyonları temel sorunun hâlâ devam ettiği uyarısında bulunuyor: "Öneri geri çekildi, ama gündeme getirdiği sorular ortadan kalkmadı."

Federasyonlar ayrıca, dünya futbolunun zirvesinde daha düşük standartlar kabul edilirken FIFA'nın kulüplerden, liglerden ve ulusal federasyonlardan şeffaflık, dürüstlük ve demokratik hesap verebilirlik talep edemeyeceğine inanıyor.

Belgede, "Dünya futbolu için büyük önem taşıyan kararlar, FIFA'nın ve üye federasyonlarının seçilmiş organlarının uygun katılımı olmadan alınamaz" ifadesine yer veriliyor.

Brüksel'de toplantı talebi

Bu durum ışığında, üç başkan resmi olarak Brüksel'e gidip Komiser Micallef ve ekibinin üyeleriyle görüşme talebinde bulundu. Görüşmenin amacı, FIFA içindeki son gelişmeleri ve Avrupa siyasi kurumları ile spor örgütlerinin futbol yönetim modelini korumak için nasıl iş birliği yapabileceğini tartışmak.

Tartışmaları sırasında, 2021 Avrupa Süper Ligi örneğine de atıfta bulunuyorlar; o dönemde federasyonlar ile Avrupalı siyaset yapıcılar arasındaki koordinasyon projenin durdurulmasına katkı sağlamıştı. Kuzey ülkeleri federasyonlarına göre son olaylar, bu iş birliğinin hâlâ gerekli olduğunu gösteriyor.

Belge, Avrupa futbolunun bir kesiminde FIFA yönetimine dair duyulan derin endişeyi özetleyen, özellikle güçlü bir uyarıyla sona eriyor: "Birlikte, futbolun ruhunun bir kez daha satışa çıkarılmamasını sağlamalıyız."

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