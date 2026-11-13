Craig Bellamy, yaklaşan Uluslar Ligi karşılaşmasında Norveç'in rövanş almak için çok istekli olacağını vurgulayarak Galler kadrosuna sert bir uyarıda bulundu. Galler, geçen ay Norveç karşısında unutulmaz bir galibiyet elde etmişti. Şimdi ise küme düşme tehlikesinden kurtulmak için aynı başarıyı Oslo'da tekrarlamak zorunda.

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Bellamy, Haaland'a karşı planını açıkladı

Galler, bu cumartesi Oslo'da oynanacak kritik Uluslar Ligi karşılaşmasına hazırlanıyor. Teknik direktör Bellamy, Erling Haaland'ın oluşturduğu tehdidin son derece farkında. Manchester City'nin yıldız oyuncusu, bu sezon hem kulübünde hem de millî takımında etkileyici bir performans sergileyerek şimdiden 17 gol attı. Ancak Haaland, altı hafta önce Galler'in Cardiff'te 2-1 kazandığı maçta Ben Davies ve Ben Cabango tarafından etkisiz bırakılmıştı. Bellamy, takımının agresif oynayarak aynı savunma başarısını tekrarlayabileceğine inanıyor.

Bellamy, “Üzerine gidin ve oyunu yönlendirmesine izin vermeyin. Söylemesi yapmasından kolay. Oyunu yönlendirmesine izin veremezsiniz. Aslında bu bütün oyuncular için geçerli ama biri üzerinize gelip topu ayağınızda tutacak zaman bırakmadığında iş çok daha zorlaşıyor. Bu, yalnızca bir kişinin değil, tüm takımın sorumluluğu” dedi.

Taktik disiplin ve alan farkındalığı

Galler, 1 Ekim'de Cardiff'te oynanan ilk maçta Daniel James ve Neco Williams'ın, Oscar Bobb'un golünün iki yanında gelen golleriyle 2-1'lik unutulmaz bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla iki takım da A4 Grubu'nun alt sıralarında üçer puanda kaldı. Galler üçüncü, Norveç ise dördüncü sırada yer alıyor. İki takımın önünde altı puanlı ikinci sıradaki Danimarka ve 12 puanla çeyrek final biletini şimdiden alan açık ara lider Portekiz bulunuyor.

Bellamy sözlerini şöyle sürdürdü: “Ethan [Ampadu] ile Haaland arasındaki mesafeyi hesaba katmalısınız. Ortayı fazla açamazsınız çünkü Haaland'ın ayağına toplar gelecektir. Mesafeleri doğru ayarlamalı, vücudunuzu yan konumda tutmalı ve koşularının farkında olmalısınız. Tek başına bir takımın üzerine gidebilecek yeteneğe sahip ama bu koşuları yapmaya da istekli. Topu nasıl kullandığımız da önemli. Topu iyi kullanır, topa sahip olduğumuz oyunu geliştirir ve sahada ileri çıkarsak çalışmak zorunda kalır. Koşup geriye dönmek zorunda kalır.” Bu ayrıntılı hazırlık, 22 golle Uluslar Ligi tarihinin en golcü oyuncusu olan bir forvetle karşılaşırken büyük önem taşıyor.

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Norveç'in vereceği tepkiye hazırlık

Galler ekim ayındaki galibiyetini kutlarken Norveç, alışılmadık bir form düşüşü yaşadı. Cardiff'teki yenilginin yanı sıra grup lideri Portekiz'e de iki kez kaybederek üst üste üç maçtan 2-1 mağlup ayrıldı. Bu tablo, son yıllarda son derece istikrarlı bir performans gösteren ve hatta 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldikten sonra İngiltere'ye elenen takım için keskin bir tezat oluşturuyor.

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Bellamy, “Eminim rövanşı almak isteyeceklerdir ama futbol böyle bir şey. Sanırım birkaç yıl içinde onları yenen yalnızca üçüncü takımdık. Bu da ne kadar istikrarlı olduklarını gösteriyor. Şimdi üst üste üç yenilgi aldılar ve buna alışık değiller. Onların yerinde olsaydım, mesajım bize karşı bu durumu düzeltmek üzerine olurdu” dedi.

Norveç uzun vadede de tehdit olmaya devam ediyor

Cumartesi günü Oslo'daki karşılaşmanın ardından iki ülke de grup maçlarını 17 Kasım'da tamamlayacak. Galler, Portekiz'i ağırlarken Norveç, Danimarka deplasmanına gidecek. Bellamy, iki takımın da B Ligi'ne düşmemek için mücadele ettiği A4 Grubu'ndaki mevcut kırılgan konumlarına rağmen Norveç'in yapılanmasına büyük saygı duyuyor.

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Galler teknik direktörü, “Gelişiyorlar ve kadronun yaş profiline bakıldığında uzun süre daha güçlü olacaklar. Norveç'te her yerden genç oyuncular yetişiyor. Kupa kazanan kulüplerde oynayan futbolcuları var. Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig şampiyonluğu yaşamış oyunculardan söz ediyoruz. Bu oyuncular millî takıma geldiklerinde de farklı hissetmeyecek ve kazanmayı bekleyecek” diye ekledi.