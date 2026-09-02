Oyuncuyu dondurabilir mi? Atletico Madrid, Barcelona ve Alvarez planını bozmak için geçmişe sığınıyor

Yaz transfer dönemi, Atletico Madrid'in oyuncusu Julian Alvarez'in durumuyla ilgili öngördüğü sonuçla, yani oyuncunun kadroda kalmasıyla sona erdi.

Atletico Madrid, bu meselenin tırmanmaya başladığı andan itibaren tavrında ısrarcı oldu ve zerre kadar geri adım atmadı; özellikle Alvarez'in Dünya Kupası'na katıldığı sırada ayrılma isteğini dile getirmesinin ardından.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Wanda Metropolitano'da meselenin günlerdir kapanmış sayıldığını; oyuncunun, açıklanmayan bir "hastalık" nedeniyle takımın olağan rutininden birkaç gün uzak kalmasının ardından antrenmanlara döndüğünü yazdı.

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Katalan kulübünün Gabriel Jesus ile anlaştığını açıklaması, Atletico Madrid'in forvetini çevreleyen spekülasyonların yatışmasına katkı sağlamadı; aksine, bu meselenin askıda kalmaya devam edeceği açıkça ortaya çıktı. Bu durum, sonuç ne olursa olsun bu konunun sezon boyunca peşlerini bırakmayacağının farkında olan rojiblancolar için sürpriz değil.

Metropolitano'nun ofislerinde şu açık: Şampiyonlar Ligi ve kupa maçları oynanırsa, ayrıca Süper Kupa gibi bir kupa için doğrudan karşılaşmalar olursa, oyuncuyu Barcelona ile ilişkilendiren mesajlar, geçen sezon olduğu gibi tekrarlanacak.

Atletico Madrid'de ise bu tür olaylar tekrarlandıkça, Barcelona ile durumun daha da kötüleşeceğinin tamamen farkındalar. Madridli kulüp, yaz transfer dönemi boyunca verdiği mesajın aynısını veriyor: Barcelona için Julian Alvarez'in sözleşmesindeki serbest kalma bedeli 490 milyon euro.

Atletico Madrid'in İcra Kurulu Başkanı Miguel Angel Gil Marin, son açıklamalarında tavrını netleştirdi. Barcelona kış transfer döneminde, gelecek sezon ya da hatta önümüzdeki yıllarda daha iyi bir durum bekleyebilir mi? Bugün itibarıyla cevap hayır.

Marin, bir hafta önce Şampiyonlar Ligi kura çekimi sırasında şunları söyledi: "Otuz yıldan uzun süredir futbol dünyasındayım, bu benim sözüm ve sahip olduğum az sayıdaki şeyden biri. Ben İcra Kurulu Başkanı olduğum sürece Alvarez Barcelona'ya gitmeyecek, bu kesin."

Kulübün ofislerinde yankılanan mesaj bu. Atletico için bu, stratejik bir hamle; savunabildikleri sürece yıldızlarından vazgeçmeyeceklerine dair bir mesaj veriyor.

Julian'ın mevcut maliyeti ve maaşı göz önüne alındığında Atletico ile sözleşmesini tamamlayamayacağını düşünenler, o dönem kulüp tarihinin en pahalı transferi olan, Atletico'nun yedek kulübesine hapsedilmiş, kayda değer bir öne çıkış gösteremeyen ve en yüksek maaşlardan birini alan; buna rağmen kulübün bu yüzden çökmediği Thomas Lemar gibi örnekleri unutuyor.

Ya da maliyet, maaş ve statü açısından Fransız'ınkine benzeyen Saul ve Victor Machin Vitolo örneklerini ele alalım.

Başka bir deyişle, Julian tavrını korursa veya Barcelona geri adım atmazsa, Atletico'nun bu meydan okumayla başa çıkabileceğini garanti edecek yeterince örneği var.

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