Barcelona, sezon başından bu yana A takımda sınırlı süre almasına rağmen Mısırlı forvet Hamza Abdelkarim'in geleceğine dair tavrını netleştirdi ve oyuncunun önümüzdeki devre arası transfer döneminde kiralık ya da bonservisiyle ayrılması fikrini rafa kaldırdı.

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İspanyol gazetesi "Marca"nın haberine göre, Barcelona'nın sportif yönetimi, geçen sezonun sonunda Katalan ekibine katılan oyuncudan vazgeçmeyi düşünmüyor; Hamza Abdelkarim da kulüpten ayrılmak istemiyor.

Barcelona, Hamza Abdelkarim'i geçen sezon bitmeden kadrosuna katmıştı. Oyuncunun B takımında kiralık olarak geçirdiği altı ayın ve Mısır Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosuna çağrılmasının ardından kulüp, Al Ahly ile üzerinde anlaşılan 1,5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı.

Bu adım, sportif yönetimin önümüzdeki yıllarda büyük gelişim potansiyeline sahip bir oyuncunun geleceğini güvence altına alma isteği doğrultusunda atıldı.

Mısırlı forvet, yeni sezonun hazırlık döneminde A takımla birlikte çalıştı. B takımına ait bir forma numarası taşımasına rağmen A takımın antrenmanlarına ve atmosferine tamamen entegre oldu.

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Ancak oyuncunun A takımdaki rolü, sezonun ilk aylarında oldukça sınırlı kaldı. Hamza, iki maça yayılan toplam 12 dakika sahada kalabildi: Rayo Vallecano karşısında 4, Getafe karşısında ise 8 dakika.

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Sınırlı süreler

Hamza Abdelkarim, B takımıyla Primera Federación'da da bir maça çıktı ve bu karşılaşmada takımının iki golünden birini atarak kalitesini kanıtlamayı başardı.

Ortaya koyduğu iyi performansa rağmen bu durum, ona teknik direktör Hansi Flick'in takımında daha fazla süre alma fırsatı getirmedi.

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Önümüzdeki devre arası transfer döneminde kiralık gönderilmesi masadaki seçeneklerden biriydi. Ancak ne kulüp ne de oyuncu ocak ayında yolları ayırmayı düşündüğü için bu ihtimal gerçekleşmeyecek.

Fırsat beklentisi

Sportif yönetim, Mısırlı forvetin A takım yapısı içinde kalmasını istiyor. Yönetime göre oyuncunun gelişimi, tecrübe kazanmak ve maçlarda forma giymek için uygun fırsatı beklemek adına her gün Hansi Flick yönetiminde antrenman yapmasına bağlı.

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Oyuncu, kendini kanıtlaması için bir fırsat olabilecek İspanya Kral Kupası'nın ilk turları gibi bazı karşılaşmalarda ek süre alabilir.

A takımda şans bulamaması halinde ise B takımında ya da UEFA Gençlik Ligi'nde genç takımda forma giyme imkânı olmaya devam edecek.

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Ne kiralık ne satış

Böylece, birkaç hafta önce İtalyan kulübü Como'nun oyuncuyu kadrosuna katmakla ilgilendiğine dair haberlerin ardından Hamza Abdelkarim'in devre arasında kiralık gönderilmesi fikri tamamen gündemden düştü.

Öte yandan Mısırlı forvet, ülkesinde kendisine büyük umutlar bağlanırken mevcut milli ara döneminde yeniden milli takım kadrosuna katıldı.