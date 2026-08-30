Oyuncuyla anlaştı: Manchester City, Liverpool'dan tarihi bir transferin yolunu açıyor

Premier Lig'e muhteşem bir başlangıç yapan Manchester City'nin, mevcut kadrosundan memnun olmadığı ve daha fazlasını istediği anlaşılıyor.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre kulüp transfer dönemini kapatmadı ve Hollanda'dan gelen haberler, Liverpool'un 27 yaşındaki forveti Cody Gakpo'yu kadrosuna katmak için görüşmeler yürüttüğüne işaret ediyor.

Haberlere göre İngiliz kulübü, Hollandalı milli oyuncunun menajerleriyle kişisel anlaşmaya vardı ve Liverpool'a 100 milyon euroluk bir teklif sunmanın eşiğinde.

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Gakpo bu bedelle Manchester City'ye katılırsa, anında Hollanda tarihinin en pahalı transferi hâline gelecek.

Bu unvan şu anda 2019 yılında Ajax'tan Barcelona'ya 75 milyon euro ve en fazla 11 milyon euroluk bonuslar karşılığında transfer olan Frenkie de Jong'a ait.

Bununla birlikte Liverpool oyuncunun ayrılığı için henüz yeşil ışık yakmadı. Kulüp, PSV Eindhoven'ın eski forvetine uygun bir alternatif bulmadan Gakpo'nun ayrılmasına izin vermek istemiyor.

Bradley Barcola (Paris Saint-Germain) katılmaya yaklaşıyor, ancak Liverpool bir başka nitelikli kanat oyuncusunun da arayışında.

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