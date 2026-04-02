"Oyuncuya sorun"... Enrique, Senegalli milli takım yıldızının sırrını açıklığa kavuşturmadı

Parisli oyuncunun performansı hakkında dolaylı bir cevap!

Son milli maç arası döneminde Senegal milli takımında gösterdiği dikkat çekici performansın ardından, genç kanat oyuncusu İbrahim M'Baye, Paris Saint-Germain'in yedek kulübesine geri döndü; bu durum, kulüp ve milli takım arasında sergilediği performans farkına ilişkin soru işaretlerini gündeme getirdi.

Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, İspanyol teknik direktör Luis Enrique'ye M'Baye'nin durumu, özellikle de Paris Saint-Germain'e kıyasla Senegal milli takımında farklı bir performans sergilediği soruldu.

Enrique sakin bir şekilde şöyle cevap verdi: "Ibrahim M'Baye, Senegal'de farklı mı? Bilmiyorum, bunu bana değil, oyuncunun kendisine sormalısınız, ancak İbrahim'e büyük bir güven verdiğimizi ve bu güvene sadık kalacağımızı düşünüyorum." 

Ve ekledi: "Bazen bir oyuncu milli takımında, bazen de kulübünde daha rahat hisseder. Bu, onun hakkındaki görüşümüzü hiç değiştirmez. Umarım Paris Saint-Germain'de de kalitesini gösterir."

Teknik direktörün açıklaması, Mbayi'nin uluslararası ara sırasında "Teranga Aslanları" ile sergilediği olağanüstü performansın ardından geldi. Fransa'da oynanan ve Senegal'in 2-0 galip geldiği Peru ile oynanan dostluk maçında, genç kanat oyuncusu Nicolas Jackson'ın açılış golü için muhteşem bir asist yaptı.

Birkaç gün sonra, M'Baye, Abdallah Wade Stadyumu'nda Gambiya'ya karşı 3-1 kazanılan maçta 10 uluslararası maçta üçüncü golünü attı ve özellikle oyuna yedek olarak girdiğinde Senegalli milli takımın güvendiği bir koz olduğunu kanıtladı.

Bununla birlikte, oyuncu Paris Saint-Germain'de zor bir dönem geçiriyor. Afrika Uluslar Kupası'ndan döndüğünden beri yeterli süre alamayan M'Baye, Paris ekibinin son 11 maçının çoğunda yedek kulübesinde kaldı.

Paris Saint-Germain Akademisi'nin en önemli genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen İbrahim M'Baye'nin, kulüple 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Oyuncunun bu sezon Luis Enrique'nin kadrosunda kendini kanıtlaması konusunda büyük umutlar var.

