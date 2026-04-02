Son milli maç arası döneminde Senegal milli takımında gösterdiği dikkat çekici performansın ardından, genç kanat oyuncusu İbrahim M'Baye, Paris Saint-Germain'in yedek kulübesine geri döndü; bu durum, kulüp ve milli takım arasında sergilediği performans farkına ilişkin soru işaretlerini gündeme getirdi.

Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, İspanyol teknik direktör Luis Enrique'ye M'Baye'nin durumu, özellikle de Paris Saint-Germain'e kıyasla Senegal milli takımında farklı bir performans sergilediği soruldu.

Enrique sakin bir şekilde şöyle cevap verdi: "Ibrahim M'Baye, Senegal'de farklı mı? Bilmiyorum, bunu bana değil, oyuncunun kendisine sormalısınız, ancak İbrahim'e büyük bir güven verdiğimizi ve bu güvene sadık kalacağımızı düşünüyorum."

Ve ekledi: "Bazen bir oyuncu milli takımında, bazen de kulübünde daha rahat hisseder. Bu, onun hakkındaki görüşümüzü hiç değiştirmez. Umarım Paris Saint-Germain'de de kalitesini gösterir."

Teknik direktörün açıklaması, Mbayi'nin uluslararası ara sırasında "Teranga Aslanları" ile sergilediği olağanüstü performansın ardından geldi. Fransa'da oynanan ve Senegal'in 2-0 galip geldiği Peru ile oynanan dostluk maçında, genç kanat oyuncusu Nicolas Jackson'ın açılış golü için muhteşem bir asist yaptı.

Birkaç gün sonra, M'Baye, Abdallah Wade Stadyumu'nda Gambiya'ya karşı 3-1 kazanılan maçta 10 uluslararası maçta üçüncü golünü attı ve özellikle oyuna yedek olarak girdiğinde Senegalli milli takımın güvendiği bir koz olduğunu kanıtladı.

Bununla birlikte, oyuncu Paris Saint-Germain'de zor bir dönem geçiriyor. Afrika Uluslar Kupası'ndan döndüğünden beri yeterli süre alamayan M'Baye, Paris ekibinin son 11 maçının çoğunda yedek kulübesinde kaldı.

Paris Saint-Germain Akademisi'nin en önemli genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen İbrahim M'Baye'nin, kulüple 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Oyuncunun bu sezon Luis Enrique'nin kadrosunda kendini kanıtlaması konusunda büyük umutlar var.