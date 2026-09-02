El-Hilal takımı, geleneksel ezeli rakibi el-Ahli'ye karşı oynanan klasiko maçının ardından, savunma oyuncularını vuran sakatlık laneti nedeniyle gerçek bir çıkmaza girdi.

El-Hilal, dün Salı günü Mملكة Arena Stadı'nda, Suudi Roshn Ligi'nin üçüncü haftasından ertelenen maçta el-Ahli'yi 3-0 mağlup etti.

Maçta hem Suudi savunmacı Ali Lacami hem de Fransız bek Theo Hernandez sakatlanarak oyundan çıktı; ayrıca Senegalli savunmacı Kalidou Koulibaly başından ciddi bir sakatlık yaşadı, ancak dayanarak maçı sonuna kadar tamamladı.

El-Hilal kulübü, "X" sitesindeki resmi hesabından, klasikoda ve maç öncesinde oyuncularının yaşadığı sakatlıkların ayrıntılarını paylaştı.

En ağır sakatlık Ali Lacami'nin payına düştü. Suudi kulüp, oyuncunun arka adale bölgesinde bir sakatlık yaşadığını açıkladı; bunun üzerine tıbbi klinikte bir tedavi seansına alındı ve yarın Perşembe günü sakatlık bölgesine röntgen çektirecek.

Suudi gazeteci Hamed el-Karni'ye göre Lacami, Suudi Roshn Ligi'nde el-Şebab, Neom ve el-Taavun'a karşı, ayrıca Asya Şampiyonlar Ligi Elit'te Katar temsilcisi el-Garrafa'ya karşı olmak üzere 4 maçta el-Hilal'de forma giyemeyecek.

Suudi savunmacı, Türk takım arkadaşı Yusuf Akçiçek'e katıldı; o da dizinde ağrılar hissetmesi nedeniyle tıbbi klinikte yer aldı ve bu, el-Ahli'ye karşı oynanan klasiko maçından uzak kalmasının nedenlerinden biriydi.

Böylece el-Hilal'in İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi, önümüzdeki maçlarda savunmanın göbeğinde güçlü bir alternatif olmadan Hassan Tambakti ve Senegalli Kalidou Koulibaly ikilisine güvenmek zorunda kalacak.

Öte yandan "Lider", Fransız bek Theo Hernandez'in bir adductor kası sakatlığı yaşadığını açıkladı; sakatlığının ciddiyetini öğrenmek için yarın Perşembe günü sakatlık bölgesine röntgen çektirecek.

Hatırlanacağı üzere el-Hilal, Suudi Roshn Ligi'nin beşinci hafta karşılaşmaları kapsamında öbür gün Cuma günü komşusu el-Şebab'a karşı çetin bir derbi oynamaya hazırlanıyor.