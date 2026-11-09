"Oyuncumuz neden atılmadı?": Aguirre, Mourinho'nun açıklamalarını düzeltti ve Mbappe dosyasını açtı

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'nun, Valencia karşısında kazanılan 3-0'lık galibiyetin ardından yaptığı açıklamalar sessizlikle karşılanmadı. Yarasalar'ın teknik direktörü Javier Aguirre, Portekizli teknik adamın Real Madrid oyuncularının üstünlüğüne dair sözlerine yanıt vermek üzere konuştu ve maçtaki en dikkat çeken hakem pozisyonlarından birine, yani Pablo Mavio ile Kylian Mbappe arasındaki temasa ve Madrid takımının ilk golünden önce yaşanan bu ana yeniden değindi.

Aguirre, bitiş düdüğünün ardından kendisiyle Mourinho arasında geçenlerin gerçeğini açıklamakla yetinmedi, aynı zamanda hakemin Mbappe lehine faul kararını da sorgulayarak pozisyonun esasen faul olarak değerlendirilmeyi hak etmediğini savundu; bu da Real Madrid'e maçta öne geçme avantajı sağlayan gol etrafındaki tartışmayı yeniden alevlendirdi.

Aguirre, Mourinho'nun anlatımını düzeltiyor

Mourinho, maçın ardından Aguirre ile soyunma odalarına giden tünelde yaptığı konuşmayı şöyle açıklamıştı: "Ona üzülmemesini söyledim, çünkü benim takımımın oyuncuları onunkilerden çok daha iyi, gerçek bu. Sorun Aguirre'de değil, kendisi geniş tecrübeye sahip büyük bir teknik direktör, ancak Real Madrid'in oyuncuları son derece iyi ve benimki gibi oyunculara sahip teknik direktörler kazanmaya daha yakın oluyor."

Ancak Aguirre, Portekizli teknik direktörün "çok daha iyi" ifadesini kullanmadığını, yalnızca oyuncularının daha iyi olduğunu söylediğini açıklamaya özen gösterdi ve bunu kişisel bir hakaret olarak görmediğini vurguladı.

Valencia teknik direktörü, Mundo Deportivo gazetesi'nin aktardığı açıklamalarında şöyle dedi: "Çok daha iyi olduklarını söylemedi, bana sakin olmamı söyledi çünkü oyuncuları daha iyiymiş. Onu dinledim, kendisi arkadaşım, onu tebrik ettim ve sonra soyunma odasına gittim."

Şunları ekledi: "Konuyu soyunma odasının içinde konuşmadık, herhangi bir tepki de olmadı. Oyuncular futbolu anlıyor ve bunu kişisel bir mesele olarak değil, oyunun bağlamında söylenmiş bir söz olarak ele aldılar. Belki de bazıları bunu hiç duymadı."

Aguirre, oyuncularına olan güvenini vurgulayarak şöyle dedi: "Son derece iyi oyunculara sahip olduğumu düşünüyorum, aksi takdirde burada olmazdım. Burası oyuncu yetiştirmede uzun bir geçmişe sahip büyük bir kulüp."

Aguirre, Valverde'nin golünden önceki Mbappe faulüne itiraz ediyor

Aguirre'nin açıklamalarının en çarpıcı kısmı, Real Madrid'in ilk golünden önce yaşanan pozisyona yeniden değinmesiydi. Hakem Francisco Jose Hernandez Maeso, Valencia ceza sahasının yakınında Pablo Mavio ile yaşanan temasın ardından Kylian Mbappe lehine faul kararı vermişti.

Pozisyon 28. dakikada yaşandı. Real Madrid bir serbest vuruş kazandı, Valencia savunması ilk denemeyi uzaklaştırdı, ardından top Federico Valverde'ye ulaştı ve Valverde sert bir şutla topu filelere göndererek takımına öne geçme avantajını sağladı.

Valencia oyuncuları, Mavio'nun Mbappe'ye karşı faul yapmadığını savunarak hakemin kararına şiddetle itiraz etti. Bu itiraz yöneticilere ve teknik ekibe de sıçradı ve devre arasında iki taraf arasındaki gerginliğin odak noktası haline geldi.

Aguirre pozisyonla ilgili görüşü sorulduğunda açıkça şöyle dedi: "Bence bu bir faul değil, kendi açımdan gördüğüm bu."

Ardından, dördüncü hakemle aralarında geçenlere atıfta bulunarak şunları ekledi: "Eğer faulse, oyuncu neden kırmızı kart görmüyor? Dördüncü hakem bana Mbappe'nin topa hâkim olmadığını söyledi ve bence haklıydı, top onun kontrolünde değildi."

Bunun kendisi için pozisyonun kırmızı kartı hak etmediğinin bir kanıtı olduğunu açıkladı, ancak bunu takımının yenilgisini mazur göstermek için bir bahane olarak kullanmayı reddederek şöyle dedi: "Yenilgiyi asla mazur göstermeyeceğim. Real Madrid bizden daha iyiydi ve kazandı. Ne şans ne de hakem bir takımı daha iyi yapar."

Tünelde tartışma ve polis müdahalesi: ne oldu?

Maçın olayları Mbappe faulüne itirazla sınırlı kalmadı. Valverde'nin golünden önceki faulün verilmesi kararı nedeniyle Valencia sportif direktörü Braulio Vazquez'in yardımcı hakeme itiraz etmek üzere harekete geçmesinin ardından, soyunma odalarına giden tünelde devre arasında hararetli bir tartışma yaşandı.

Gerginlikler bir dizi oyuncuya da sıçradı. Jude Bellingham, Antonio Rüdiger ve Eder Militao'nun müdahale ettiğine dair haberler gelirken, görgü tanıkları Rüdiger ile İspanyol kulübünün özel güvenlik görevlilerinden biri arasında, oradakileri ayırmak için ulusal polisin müdahalesini gerektiren bir temas yaşandığından söz etti.

Ancak hakem raporu, oyuncular arasındaki bu temasların ayrıntılarını içermedi ve yalnızca Braulio Vazquez'e dair olayı kayda geçti. Hakem, Vazquez'i kendisiyle yüzleşmek ve birinci yardımcı hakeme yüksek sesle itiraz ederek "Faul değil, faul değil! Ne rezalet" demekle suçladı.

Aguirre tartışmayla ilgili soru üzerine olanları görmediğini belirtti, ancak karara itiraz ettiğini kendisine söyleyen Braulio ile konuştuğunu, ona başka bir ayrıntı aktarmadığını ifade etti.

Valverde ilk golü 28. dakikada kaydetmiş, Arda Güler 36. dakikada ikinci golü eklemiş, ardından Mbappe 75. dakikada Türk yıldızın ölçülü pasından yararlanarak farkı üçe çıkarmıştı.

Bu galibiyetle Real Madrid puanını 30'a yükseltti ve çeşitli kulvarlardaki üst üste sekizinci galibiyetini elde ederek İspanya La Liga liderliğinde Barcelona'nın puanına ulaştı. Katalan ekibi averajla ve bir maç eksiğiyle önde yer alırken, Valencia 9 puanla sondan bir önceki sırada kaldı.