Dönüş uçağında Madrid'den gelirken oyuncuların kavga etmesi, antrenman seviyesinin düşmesi, kanat hattındaki zayıf performans ve soyunma odasından gelen kaynakların yönetim kurulunun onu "kaderiyle baş başa bıraktığını" düşünmesi.

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Son günlerde Michael Carrick, Manchester United'ın Carrington'daki antrenman tesisine antrenman kıyafetleriyle gitmeye devam ederken, kaderi Monako ve Manchester'daki kapalı kapılar ardında belirleniyordu.

Bournemouth karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından yönetim kurulunun kendisine tanıdığı iki hafta boyunca, onun artık "yürüyen bir ölü" olduğu giderek daha açık hale geldi.

İngiliz "Daily Mail" gazetesine göre, United soyunma odasına yakın kaynaklar, kulübün geleceği konusundaki kararsızlığı ve yerine Mauricio Pochettino'yu getirme yönündeki gizli girişimleri nedeniyle Carrick'in "kaderiyle tek başına yüzleşmeye bırakıldığını" düşünüyor.

Carrick, ocak ayının ortasında Barbados'taki tatilinden çağrılarak görevi geçici olarak devralmış, ardından geçen sezonu üçüncü sırada bitirip Şampiyonlar Ligi'ne kalma başarısının ardından mayıs ayında iki yıllık bir sözleşme imzalamıştı.

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Ancak balayının büyük bir krize dönüşmesiyle görevinde on aydan az bir süre kalabildi.

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Eleştirmenleri, Middlesbrough dışında daha önce hiç teknik sorumluluk üstlenmemiş olan Carrick'in Manchester United çapında bir takımı yönetmek için doğru tercih olmadığını düşünürken, bir kısmı ise kulübün geçen sezonki başarısı için ona teşekkür edip, Amerika Birleşik Devletleri milli takımını çalıştırmak üzere yeni bir sözleşme imzalamadan önce müsait olan Pochettino'ya yönelmesi gerektiğine inanıyor.

Ağustos ayında Hull City karşısında alınan mağlubiyetle başlayan, Brighton karşısında öne geçtiği maçtaki avantajın elden kaçırılmasını ve Lig Kupası'ndan elenmeyi, ayrıca Atletico Madrid ve Como karşısındaki Avrupa yenilgilerini ve Everton ile Tottenham'dan yenen son dakika gollerini içeren bir dizi olumsuz sonucun ardından Carrick üzerindeki baskı arttı.

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Ayrıca United'ın iki golluk gerilikten iki kez dönmesinin ardından Aston Villa ile yaşanan 4-4'lük beraberlik de, takımın son dört maçında 15 gol yemesiyle birlikte, kulüp yetkililerini endişelendirdi.

Uçak krizi

Manchester United'ın Madrid'den dönüş yolculuğu, Atletico karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından, oyuncular arasında bir gerginliğe sahne oldu; bir kısmı uçakta bir tartışmaya girdi ve bu olay soyunma odasındaki bölünmenin ve öfkenin boyutunu yansıttı.

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Bu tartışma, bir kısmı kamuoyuna yansıyan, bir kısmı ise takımın kötü giden sonuçları ve Michael Carrick üzerindeki artan baskılar ortasında gözlerden uzak kalan bir dizi anlaşmazlığın parçası olarak ortaya çıktı.

Antrenmanlara eleştiriler

Eleştiriler yalnızca sonuçlarla sınırlı kalmadı; bazı oyuncular Carrick ve ekibi yönetimindeki antrenmanların seviyesinin düştüğünden söz ederken, bazıları ise daha çok top hakimiyetine dayalı 4-2-4 sistemine geçişin grubun yeteneklerine uygun olmadığını düşündü.

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Ayrıca, Carrick'in bu konudaki ilan edilmiş ilgisine rağmen, altyapı oyuncularına az güvenilmesi konusunda da sorular gündeme geldi; Harry Amass'ın yeterli fırsat bulamaması, Shea Lacey'nin dönüşünün gecikmesi ve JJ Gabriel'in ayrılışını çevreleyen tartışmalar bunların arasındaydı.

Yine de gazeteye göre, kulüp içindeki idari karmaşa ve çatışmalar göz önüne alındığında, çöküşün sorumluluğu yalnızca Carrick'e yüklenemez.

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Nitekim perde arkasında, futbol direktörü Jason Wilcox ile işe alım direktörü Christopher Vivell arasında halefi konusunda bir anlaşmazlık yaşanırken, bununla eş zamanlı olarak Glazer ailesinin Sir Jim Ratcliffe ve INEOS şirketinin kulübü yönetme biçiminden duyduğu hoşnutsuzluk da arttı.

Carrick, orta sahadaki bir numaralı hedefi Elliot Anderson'ı transfer etme girişimlerinin başarısız olmasının ardından yaz transfer döneminde de gereken desteği göremedi; sonunda onun yerine Youri Tielemans ve Andrey Santos'un kadroya katılmasıyla iş sonuçlandı.