"NBA orada değişti. Oyuncuların kulüpleriyle ilişkileri artık eskisi kadar yakın değil. Maaşlar artık çok yüksek. Her şey para ve maaş bütçesiyle ilgili. Oyuncularda artık sadakat kalmadı" dedi Schrempf, Sport Bild'e.

Kadrosunu bir arada tutan çok az takım olduğunu söyledi. "Dirk Nowitzki tüm kariyerini Dallas'ta geçirdi. Artık böyle bir şey hiç yok ve bu biraz üzücü" dedi Schrempf. "Bir taraftar olarak en azından hep orada olan üç, dört oyuncuyu desteklemek istersin. Onlar takımın yüzleridir. Bunun yerine artık bu her yıl değişiyor."

Leverkusen doğumlu Schrempf, 1985 ile 2001 yılları arasında NBA'de dört franchise için oynadı. 63 yaşındaki isim, eski vatanı Almanya'da basketbolun gelişimini olumlu görüyor. "İyi antrenörlere, salon ve antrenman saatleri gibi iyi koşullara ihtiyacınız var. Almanya'da son 20 yılda bu konuda çok şey yapıldı. İyi oyuncuların antrenman yapmak ve fiziksel olarak daha iyi hale gelmek için daha fazla seçeneği var" dedi Schrempf.