Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Luis Enrique, antrenörlük kariyerinin ilk yıllarına dair perde arkasını anlattı. Barcelona B ile yaşadığı ilk deneyimde yaptığı hataları itiraf eden İspanyol çalıştırıcı, yeni mesleğini bırakmanın eşiğine getiren zor anlar yaşadığını açıkladı.

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Bu itiraflar, Betevé kanalının İspanyol teknik adamın yönetiminde 2008-2011 yılları arasında forma giyen Barcelona B'nin özel jenerasyonunu anmak için hazırladığı "Tocats per Lucho" (Lucho'dan Etkilenenler) adlı belgeselde yer aldı.

Belgesel, o döneme damga vuran oyuncuların bir kısmını, sürecin başlamasının üzerinden 15 yıl geçtikten sonra bir araya getirerek Barcelona B tarihinin en dikkat çekici dönemlerinden birini yeniden canlandırıyor.

Çalışmada, başta Nolito, Sergi Roberto, Marc Bartra, Oriol Romeu, Jonathan Soriano, Marc Muniesa, Andreu Fontas ve Eli olmak üzere La Masia akademisinden yetişen çok sayıda isim yer aldı.

Hesapta olmayan bir başlangıç: Luis Enrique ayrılmayı düşündü!

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Luis Enrique, Marca gazetesinin aktardığı belgesel açıklamalarında, futbolcuyken bile antrenörlüğe adım atmayı planlamadığını itiraf etti ve futbolu bıraktıktan sonraki geleceğine dair net bir fikri olmadığını belirtti.

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İspanyol teknik adam, "Futbolcuyken bile antrenör olmayı hiç düşünmedim. Takım arkadaşlarımla konuşurken 'Tamam, antrenörlük kursuna gidelim' derdik ama antrenör olmaya yönelik hiçbir hedefim yoktu" dedi.

Buna rağmen Enrique, 2008'de A takımın başına geçen Pep Guardiola'nın yerine Barcelona B'yi çalıştırmayı kabul etti. Ancak yeni görevinin ilk günlerinin beklediğinden çok daha zor geçtiğini açıkladı.

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Enrique sözlerini şöyle sürdürdü: "Büyük bir hevesle geliyorsunuz ama aynı zamanda epey de cahilsiniz. Sezon öncesi hazırlık döneminde neredeyse her şeyi bırakıyordum. Rekabete bayılırım ama hakkında hiçbir şey bilmediğim bir ortamda her şeyi yönetmeye geçmiştim."

"Bir gece uyanıp her şeyi bırakmayı düşündüğümü hatırlıyorum. Ama sabah saat sekizde fikrimi değiştirdim ve kendime 'Devam edeceğim, gitmeyeceğim' dedim."

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İlk yılların hatalarına dair itiraflar

Luis Enrique, ilk deneyiminde yaptığı hataları itiraf etmekten çekinmedi ve o dönem antrenörlük tecrübesinden yoksun olduğu için antrenmanlarda bazı fiziksel konularda aşırıya kaçtığını belirtti.

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Paris Saint-Germain'in teknik direktörü, "Çok fazla saçmalık yaptım. Koşturmaktan onları neredeyse öldürüyordum" ifadelerini kullandı.

Enrique, futbolculuk kariyerinde birlikte çalıştığı teknik adamlardan edindiği deneyimlerden yararlanmaya çalıştığını anlattı ve özellikle antrenörlük fikirleri üzerinde büyük etkisi olan Hollandalı Louis van Gaal'ın altını çizdi.

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"Birlikte çalıştığım antrenörlerin iyi yönlerini aldım. En çok faydalandığım antrenör Louis van Gaal'dı, çünkü benim için bir referanstı. Kendime şöyle diyordum: Bu oyuncular koşmaktan uçar hale gelecek. Madem ben hiçbir şey bilmiyorum, o zaman koşmaya başlasınlar."

Barcelona B'de üç sezon süren deneyimini değerlendiren Enrique, ilk sezonun bir sınav dönemi niteliği taşıdığını, ikinci ve üçüncü sezonlarda ise takımın performansında belirgin bir gelişme yaşandığını söyledi.

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"İlk sezon deneme sezonu gibiydi ama hiçbir şikayetim yok. İşler bazen daha iyi, bazen daha kötü gidiyor."

Enrique ayrıca "Barcelona B, özellikle ikinci ve üçüncü sezonda harika futbol oynuyordu" diye ekledi.

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Barcelona B'yi yeniden ön plana çıkaran olağanüstü bir jenerasyon

2008'de Barcelona B'ye gelen Luis Enrique, genç yeteneklerden oluşan kadroyla dikkat çekici sonuçlar elde etti. Takım, onun ilk sezonunda Segunda División B 3. Grup'ta beşinci sırada yer aldı.

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Takımın Barcelona Atlètic adını taşıdığı ikinci sezonda ise Sant Andreu'yu geride bırakarak İspanya 2. Ligi'ne yükselmeyi başardı ve Barcelona B'yi 11 yıllık aradan sonra profesyonel futbola geri döndürdü.

Son sezonunda ise Enrique, takımı 71 puanla üçüncü sırada bıraktı ve Barcelona B tarihindeki en yüksek puan rekorunu egale etti.

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O kadroda, sonradan Avrupa futbolunun önde gelen isimleri arasına giren Thiago Alcantara, Sergi Roberto, Marc Bartra, Martin Montoya, Nolito, Andreu Fontas, Oriol Romeu ve 32 golle takımın gol kralı olan Jonathan Soriano gibi oyuncular bulunuyordu.

Belgeselde yer alan oyuncuların anıları arasında Enrique'nin antrenman yöntemlerine dair eğlenceli anekdotlar da vardı. Nolito, hocasının kendisine profesyonel futbolcu olmak istiyorsa kilo vermeye başlaması gerektiğini söylediğini anlatırken Fontas da hazırlık dönemindeki fiziksel antrenmanların yoğunluğundan bahsetti.

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Kaçan fırsat: Nastic, Luis Enrique'yi bedavaya almayı reddetti!

Haberde gün yüzüne çıkan perde arkası detaylardan biri de Luis Enrique'nin, Barcelona B'nin başına geçmeden iki yıl önce antrenörlük kariyerine İspanya 1. Ligi'nde Nastic Tarragona ile başlamaya çok yaklaştığıydı.

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Enrique, Kasım 2006'da Nastic'i 1. Lig'e taşıyan Luis César Sampedro'nun görevden alınmasının ardından takımın başına geçecek isimler arasında gösteriliyordu.

2004'te futbolu bırakan ve antrenörlük lisansını alan Enrique, o sırada 36 yaşındaydı. Görevi maaş almadan üstlenmeyi teklif etmiş, karşılığında sezon bitmeden kovulması halinde kendisine yüksek bir tazminat garanti eden bir madde konulmasını istemişti.

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Enrique'nin Barcelona'dan eski takım arkadaşı Abelardo da "Radioestadio Noche" programına konuk olduğu sırada bu iddiayı doğrulayarak "Luis Enrique'nin kendini Nastic'e önerdiği doğru" dedi.

Sonunda Nastic, Enrique'yi tercih etmeyerek Paco Flores ile anlaştı. Ancak takım sezonu son sırada tamamlayıp 2. Lig'e düştü.

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Bundan iki yıl sonra Enrique, Barcelona B'nin başına geçti. Guardiola ise 2007'de Barcelona B'yi çalıştırmış, 2008'de A takıma geçmişti.

Yıllar içinde iki teknik adam da antrenörlük dünyasının en önemli isimleri arasına girdi ve Barcelona ile tarihi başarılara imza attı. Luis Enrique ise daha sonra başarılarını Paris Saint-Germain'de sürdürdü.