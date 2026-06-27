Suudi Arabistan Milli Takımı Teknik Direktörü Yunanlı Georgios Donis, Dünya Kupası’ndan erken elenmelerinin ardından oyuncularına özel bir mesaj gönderdi.

Suudi Arabistan Milli Takımı, Cumartesi sabahı erken saatlerde ABD'nin Houston kentindeki "NRG" Stadyumu'nda oynanan üçüncü ve son grup maçı olan Cape Verde ile 0-0 berabere kalmasının ardından Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti.

Suudi gazetesi "Al-Sharq Al-Awsat"ın aktardığına göre, Donis maç sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Gol fırsatları yaratmakta zorlandık ve rakibimiz de kaleye doğrudan şutlar attı."

Teknik direktör şöyle devam etti: “Böyle bir karşılaşmada oynadığımızda ve maçın ritmini kontrol edemediğimizde, fark yaratmamız zorlaşıyor.”

"Oyuncuların azmini ve kazanma arzusunu hissettim, ancak gol fırsatları yaratmak ve maçı kontrol altına almak bizim için zordu; bu şekilde kazanamazsınız" diye ekledi.

Şöyle devam etti: “Soyunma odasında oyunculara, bizim için zor bir ay olduğunu, her yönden elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı söyledim.”

Şöyle devam etti: “Hedefimize ulaşamadık çünkü bizimle aynı seviyedeki takımlarla oynadığımızda iyi bir performans sergileyemedik. Zorlu bir süreçti, oyunculara teşekkür ediyorum ve daha iyi bir performans sergilemek isterdim.”

Dünya Kupası sırasında gelecek turnuvalara odaklanma konusuna gelince ise şöyle yanıt verdi: “Hayır, böyle bir şey olmadı. Antrenmanlara odaklanmaya ve her maçı tek tek düşünmeye çalışıyorduk.”

Şöyle devam etti: “Koşullar çok fazla baskı yaratıyordu ve bu da maçı kaybetmemize neden oldu. Antrenmanlarda sadece Dünya Kupası’na odaklanıyoruz; sakinleştiğimizde analiz yapabiliriz.”

Ayrıca şunları da ekledi: “Sultan Mandash’ı kanatta oynatmaya çalıştık, çünkü bire bir mücadelelerde yetenekli bir oyuncu.”

Son olarak şunları ekledi: “Topa hakim olamamak işi zorlaştırdı, özellikle de ikinci yarıya gol atamadan girdiğimiz için. Ayrıca hücum hattı da iyi performans gösteremedi, bu yüzden işimiz zordu.”