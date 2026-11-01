Andoni Iraola, Liverpool'un Arsenal'a 1-0 yenildiği maçta kritik bir penaltının verilmemesinin ardından Premier League'deki hakem yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Liverpool'un teknik direktörü, Alexander Isak'ın ceza sahasında görünüşe göre çekilerek yere düşürülmesinin ardından, oyuncularının hak ettikleri kararları alabilmek için temasları abartmaya başlamaları gerekebileceğini söyledi.

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Iraola, Isak pozisyonuna açıklık getirilmesini istiyor

Anfield'da gerilim doruğa çıkarken Liverpool'un beş maçlık galibiyet serisi lig lideri karşısında sona erdi. Ev sahibi ekibin mücadeleci performansına rağmen maç sonrası tartışmaların odağında Isak'ın karıştığı tartışmalı bir pozisyon vardı. İsveçli forvetin ceza sahası içinde formasından çekildiği görüldü ancak hem sahadaki hakem hem de VAR hakemleri müdahale etmedi. Bu karar, kenardaki Liverpool teknik ekibini öfkelendirdi.

Son düdüğün ardından konuşan Iraola, pozisyona ilişkin hayal kırıklığını açıkça dile getirdi. Teknik direktör, BBC Radio 5 Live'a şunları söyledi: “Alexander Isak'a yapılan müdahalenin penaltı olduğunun çok açık olduğunu düşünüyorum. Formasından nasıl çektiklerini herkes görüyor. Anlamıyorum. Bence bunun nedeni kendini yere atmaması. Üzücü olan, oyuncularımıza kendilerini yere atmalarını söylemek zorunda kalmamız. Pozisyon çok açık ve bizim için büyük bir fırsat.”

Bu pozisyon, Liverpool'un en az bir puanı hak edecek kadar iyi oynadığını düşündüğü maçta dönüm noktası oldu. Mağlubiyetin ardından Liverpool beşinci sırada kaldı ve puan tablosunda Mikel Arteta'nın ekibinin dokuz puan gerisine düştü.

Arsenal, Anfield'daki baskıya direndi

Manchester City'nin Brighton karşısında beklenmedik şekilde puan kaybetmesinin ardından Arsenal, galibiyetin kendisini Premier League'in zirvesinde üç puan öne taşıyacağını bilerek Anfield'a geldi. Maça daha iyi başlayan taraf Arsenal oldu ve 16. dakikada golü buldu. Declan Rice'ın kale önüne yerden gönderdiği tehlikeli ortada Kai Havertz, arka direkte topu ağlara gönderdi. Bu erken üstünlük, Arsenal'ın geri çekilip savunma sağlamlığına güvenmesini sağladı.

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Konuk ekip, şampiyonluk adayına yakışan bir direnç gösterdi. Özellikle Liverpool'un ilk yarıda tüm gücüyle yüklendiği bölümde ayakta kaldı. David Raya birkaç kritik müdahalede bulunmak zorunda kaldı; bunlardan birinde Virgil van Dijk'ın kafayla aşırdığı topa Isak'tan önce yetişti. Bu sezon ligin en az gol yiyen savunmasına sahip Arsenal, Florian Wirtz'in müthiş bir serbest vuruşla üst direği sarstığı an da dahil olmak üzere direncini korudu. Bu üstün savunma performansı, Arsenal'a on yılı aşkın bir sürenin ardından Anfield'daki ilk lig galibiyetini getirdi.

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Liverpool teknik direktörünün duyguları karışık

Hakem kararlarına duyduğu öfkeye rağmen Iraola, erken yenilen gole oyuncularının verdiği tepkiyi övdü. Maçın ilk bölümüne ilişkin şunları söyledi: “Bizim için hayal kırıklığı. Kesinlikle gol atmayı hak ettik ama başaramadık. Golü yiyene kadarki ilk 15 dakikadan pişmanız, ancak sonrasında oynadığımız oyunu çok beğendim. Biraz değişip daha cesur ve agresif oynadık, onları baskı altına aldık. Gerektiği gibi sonuçlandıramadığımız bazı fırsatlar yakaladık. Onlar da savunmada iyiydi.”

Teknik direktör, Arsenal'ın karıştığı olası bir kırmızı kart pozisyonuna da değindi ancak bu konuda daha temkinliydi. Görüntüleri izledikten sonra Iraola şunları söyledi: “Az önce yalnızca bir tekrarını izledim. Kırmızı kart için hareketin daha belirgin olması gerektiğini düşünüyorum. Net bir kırmızı kart gibi görünmedi, hayır.”

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Olumlu performansın üzerine koymak

Liverpool, son dönemdeki yükselişiyle yeniden Şampiyonlar Ligi yarışına dahil oldu. Iraola, bu yenilgiye rağmen takımın gidişatı konusunda iyimserliğini koruyor. Ancak iç sahadaki sıkıntılar ilerlemelerini engellemeye devam ediyor. Liverpool, bu sezon Anfield'da yalnızca dört Premier League golü attı. Böylece 1913-14 ve 2012-13 sezonlarında olduğu gibi, en üst ligde ilk beş iç saha maçının ardından tarihindeki en düşük gol sayısını tekrarladı. Takımının performansını ve fırsatları değerlendirme becerisini ele alan Iraola, “Olumlu pek çok şey var ama bunlar böyle takımlara karşı yeterli değil. Ceza sahası içinde gerektiği gibi sonuçlandıramadığımız çok iyi pozisyonlar yakaladık. Yine de 1-0'dan sonraki oyunumuzu çok değerli buluyorum” dedi.

Bu önemli maçtaki yenilginin ardından yoğun yıl sonu dönemine giren Liverpool'un önündeki başlıca zorluk, yakaladığı ivmeyi korumak. Iraola, maç sonrası değerlendirmesini sonucun yarattığı duygusal etkiyi kabul ederek bitirdi: “Beş galibiyetin ardından gelen bir mağlubiyetten sonra bunu söylemek zor. Bu maç bizim için önemliydi ve hayal kırıklığı yaratıyor.”