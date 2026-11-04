Kasper Schmeichel, Manchester United taraftarlarına Michael Carrick'in takımına destek olma çağrısında bulunarak kulüp sahiplerine yönelik protestoların oyunculara zarar verdiği uyarısını yaptı. Eski Celtic kalecisi, salı günü Roma karşısında geriden gelerek kazanılan maç boyunca tribünlerden ayrılmayan taraftarları övdü. Schmeichel, taraftarların Aston Villa ve Liverpool'a karşı oynanacak zorlu maçlarda sonuçları etkileme fırsatına sahip olduğunu söyledi.

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Schmeichel, Roma karşısındaki geri dönüş için tribünde kalan taraftarları övdü

United, salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısında iki gollük farkı kapatarak 3-2 kazandı. Takım, etkisiz geçen ilk yarının ardından taraftarların tepkisiyle soyunma odasına gitmişti. Bruno Fernandes'in golü ve Matheus Cunha'nın iki golü geri dönüşü başlatırken, Old Trafford tribünleri takımın ikinci yarıdaki mücadeleci ve kararlı oyununu alkışladı.

BBC 5 Live'a konuşan United efsanesi Peter Schmeichel'ın oğlu, "Taraftarların tribünde kalmasını sevdim. Devre arasında hayal kırıklığıyla ayrılıp trafiğe takılmadan gidebilirlerdi ama kalmaları hoşuma gitti. İlk gol gelince atmosferin oluşması için bu yeterli oldu. Şimdi taraftarların bir sonraki maçta sahada yaşananları etkileme şansı var. Şimdi de aynı desteği sürdürme fırsatları var" dedi.

Schmeichel: Protestolar United oyuncularını olumsuz etkiliyor

Galibiyetle sonuçlanan maçın öncesinde ve sırasında sahaya tenis topları atılırken, futbol direktörü Jason Wilcox'u ve kulübün sahiplerini hedef alan aşağılayıcı tezahüratlar stadyumda yankılandı. Taraftarlar, Sir Jim Ratcliffe ve Glazer ailesine öfkeli olmaya devam ediyor. United'ın, Sir Alex Ferguson'ın 13 yıl önce ayrılmasından bu yana en üst düzeyde kötü yönetildiğine inanıyorlar.

Ancak Schmeichel, bu öfkenin sahadaki takıma yardımcı olmadığını düşünüyor. "Protesto etme isteğini ve bütün bunları tamamen anlıyorum ama dediğim gibi, bu oyunculara yardımcı olmuyor" dedi. "Şimdi, takımınızın iyi sonuçlar almasını istiyorsanız, ki taraftarların bunu istediğine kesinlikle inanıyorum, kimse takımının kaybetmesini izlemek için gelmez, ikinci yarıda yaptığınızın aynısını yapmalısınız. Takımı aynı şekilde desteklemelisiniz."

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Schmeichel, zorlu maçlar öncesinde olumlu bir yaklaşım çağrısı yaptı

Eski Leicester City ve Celtic kalecisi, önlerindeki maçlar düşünüldüğünde tek bir galibiyetin United'ın sorunlarını çözmediğini de vurguladı. "Özellikle sıradaki iki maçınızın Aston Villa ve Liverpool'a karşı olduğunu düşünürsek hâlâ çok temkinli olurdum" diye ekledi. "İyi bir seri yakalamış olsanız bile bu zorlu bir görev. Bir değişimi zorlamak istiyorsanız olumlu havayı güçlendirmek için siz de bir ölçüde buna katılmalısınız.

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"İşler ters gittiğinde hemen olumsuz düşünmeyelim. Bazen koşulları göz önünde bulundurmak gerekir. Örneğin, çok iyi bir Aston Villa takımıyla karşılaşacaksınız. Dolayısıyla maçlarda işler ters gidebilir ama önemli olan buna nasıl tepki verildiğidir. Her şeyden önce, taraftarlara bir şeyler sunmak oyuncuların sorumluluğunda. Onlara sevinmeleri için bir neden verirlerse taraftarlar da karşılık verecektir."

Carrick ve United'ı şimdi ne bekliyor?

Carrick, Como, Bournemouth ve Chelsea yenilgilerinin ardından baskı altında olmaya devam ediyor. CEO Omar Berrada ve Wilcox'a yönelik hesap verme çağrıları da artıyor.

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United şimdi Aston Villa ve Liverpool'la karşılaşacak. Carrick, Roma karşısındaki geri dönüş ruhunun sezonun en zorlu iki maçına da taşınmasını umacak.