Al-Nassr, Suudi kaleci Nawaf Al-Aqidi'yi mevcut yaz transfer döneminde satışa çıkarma kararı alarak büyük bir sürprize imza attı.

Basında çıkan haberler, Suudi kalecinin gelecek sezon daha fazla süre alabilmek için takımdan ayrılma isteği doğrultusunda, Al-Nassr ile arasında bir krizin belirtilerini ortaya koymuştu.

Suudi Arabistan'ın "Okaz" gazetesi, Al-Nassr'ın Portekiz'in başkenti Lizbon'daki takım kampında iki taraf arasında yapılan görüşmede Al-Aqidi'nin menajerine sözleşmesini yenileme niyetlerinin bulunmadığını bildirdiğini aktardı.

Suudi kulüp, Al-Aqidi'nin, kalecinin 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği Al-Fateh'e kesin transferine onay vermeye yöneliyor.

Bu anlaşma kapsamında Al-Nassr, Nawaf Al-Aqidi karşılığında Al-Fateh'ten bir miktar para almanın yanı sıra Suudi kaleci Abdulhadi Al-Alwan ile sağ bek Said Baatiyah'ı da alacak.

Gazete, iki taraf arasındaki müzakerelerin ileri aşamalara ulaştığını, transferin resmi olarak açıklanmasından önce önümüzdeki birkaç gün içinde anlaşmanın tamamlanmasının beklendiğini belirtti.

Al-Aqidi'nin (26 yaşında) Al-Nassr'ın altyapısından yetiştiğini hatırlatmak gerekir; oyuncu 2019'da A takıma yükseltilmiş, ancak ilk on birde kalıcı bir yer edinmeyi başaramamış, 2022'de Al-Taee'ye, ardından 2025'te Al-Fateh'e kiralık olarak gitmişti.

Geçen sezona Al-Nassr'ın kalesinde ilk on birde başlamasına rağmen, sezon ortasında özellikle Al-Qadsiah ve Al-Hilal ile oynanan Roshn Ligi maçlarında yaptığı bazı hatalar nedeniyle yeniden yedek kulübesine döndü.

Genç kaleci, geçtiğimiz mart ayında Mısır ile oynanan hazırlık maçında yaptığı hatalardan sonra Suudi Arabistan Milli Takımı'ndaki ilk on bir yerini de kaybetti; böylece 2026 Dünya Kupası'nda onun yerine Suudi Arabistan'ın kalesini tecrübeli Mohammed Al-Owais koruyacak.