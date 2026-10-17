Chelsea, cumartesi öğleden sonra Everton deplasmanında son derece endişe verici bir olay yaşadı. Kaleci Emiliano Martínez, ikinci yarıda eski PSV kiralık oyuncusu Jarrad Branthwaite ile sert biçimde çarpıştıktan sonra çimlerin üzerinde hareketsiz kaldı. Arjantinli kaleciye dakikalarca müdahale edildi ve yerine Mike Penders geçti.

Olay, Hill Dickinson Stadium'da oynanan Premier League maçının 66. dakikasında yaşandı. Everton'ın kazandığı serbest vuruşta Kiernan Dewsbury-Hall topu ceza sahasına gönderdi. Martínez ve Branthwaite topa kararlılıkla hamle yaparken başlarını sert biçimde birbirine çarptı.

İki oyuncu da hemen yere düştü ancak kısa süre içinde özellikle Martínez'in durumunun ciddi göründüğü anlaşıldı. Branthwaite bir süre sonra ayağa kalkarken Chelsea kalecisi hareketsiz kaldı. Durumun ciddiyetini hemen fark eden oyuncular, panik içinde sağlık görevlilerini çağırdı. Birden fazla sağlık görevlisi Arjantinli kaleciye müdahale etmek için sahaya koştu.

Sahaya sedye de getirilince endişeler daha da arttı. Martínez, kendisini dikkatle muayene eden sağlık ekibinin çevrelediği çimlerin üzerinde dakikalarca kaldı. Çarpışmanın tekrarı televizyon görüntülerinde gösterilmedi.

Bu sırada yedek kaleci Mike Penders kenara çağrıldı. Martínez'e müdahale sürerken 21 yaşındaki Belçikalı kaleciye talimatlar verildi. Sonunda Arjantinli kalecinin maça devam edemeyeceği anlaşıldı ve kaleye Penders geçti.

Penders, zorunlu olarak oyuna girdiği bu maçla Chelsea formasıyla Premier League'deki ilk resmî karşılaşmasına çıktı.