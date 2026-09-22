Eski Three Lions golcüsü Emile Heskey, son olarak Reds efsanesi Jamie Carragher'in Wirtz hakkında yıkıcı bir değerlendirmede bulunup Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola'ya 23 yaşındaki oyuncuyu artık ilk 11'de oynatmamasını önermesinin ardından Alman milli oyuncuya sahip çıktı.

Carragher, geçen cumartesi LFC'nin AFC Bournemouth'u 1-0 yendiği maçın ardından podcastinde, "Wirtz bir kez daha gerçekten çok kötüydü. Ortada hiçbir şey yok. Hiçbir şey olmuyor. Bu, onu Liverpool formasıyla izlediğim en kötü performanslardan biriydi. Bence Iraola'nın burada gelecekte bir karar vermesi gerekiyor. Bana göre bu takımda yer almamalı" demişti.

Heskey ise suçu yalnızca Alman oyuncuda görmüyor. 48 yaşındaki isim, Wettbasis.com'a yaptığı açıklamada, Wirtz'in Liverpool'da kendisinden beklenen performansı sergilemediğini ancak dış etkenlerin ve takım arkadaşlarının da hesaba katılması gerektiğini söyledi.

"Almanya'dan gelip onun için bu çok zordu. Orada harika olup sonra Premier League'e geçen çok oyuncu gördüm. Herkes Alman ve İngiliz futbolunun benzer olduğunu düşünüyor ama Premier League biraz farklı." Wirtz'in birçok takım arkadaşından daha erken pozisyon aldığını söyleyen Heskey, "ama oyuncular onunla aynı dalga boyunda değil" ifadelerini kullandı.

Florian Wirtz'in Liverpool'daki sezon başlangıcı nasıl geçti?

Iraola'nın Liverpool'da göreve gelmesinden bu yana Wirtz ağırlıklı olarak yeniden 10 numarada oyun kurucu olarak görev yaparken, selefi Arne Slot 23 yaşındaki oyuncuyu çoğu zaman yarı açık pozisyonlarda kullanmıştı.

Heskey'e göre yeni ama aslında eski olan bu rol, Wirtz'e çok daha fazla yakışıyor, ancak yine de kendi başına daha fazla gol tehdidi üretmesi gerekiyor: "O bir bağlantı oyuncusu. Ama bunun için diğerlerinin de koşular yapması gerekir."

Bournemouth karşısında LFC teknik direktörü Iraola, Wirtz'e ilk 11'de şans verdi, ancak Alman milli oyuncu pek ikna edici olamadı ve 71. dakikada yerini Trey Nyoni'ye bıraktı. Tüm kulvarlarda altı maç sonunda Wirtz'in hanesinde hâlâ yalnızca bir doğrudan gol katkısı bulunuyor (bir asist).