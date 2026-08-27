Geçmişi ve 2021 ile 2024 arasında forma giydiği ezeli rakip Olympique Marsilya ile bağı nedeniyle Fransız oyuncu, daha ısınma sırasında Lyon taraftarları tarafından yuhalanıp hakarete uğradı. Guendouzi, olayın ardından karma alanda yaptığı açıklamada ailesine, çocuklarına ve annesine yönelik çok ağır hakaretler edildiğini bizzat dile getirdi. Kızgın geçen maç boyunca bu denli provokatif davranmasının tek sebebinin de bu olduğunu söyledi.

“Ligue 1'de böyle durumlarda taraftarlarla konuşur ve durmalarını söylerler, aksi halde maçı tatil ederler. Ama burada 90 dakikadan uzun süre boyunca, buna ısınma bölümü de dahil, aileme, eşime, çocuklarıma hakaret ettiler. Bu beni derinden etkiledi, gerçekten sarstı. Benim için bu düpedüz saygısızlıktı” diyen eski Hertha BSC oyuncusu, maç sırasında ve sonrasındaki davranışlarını bu sözlerle savundu.

27 yaşındaki oyuncu, daha ısınma sırasında Lyon taraftarlarına orta parmak göstermişti; Archie Brown'ın 28. dakikadaki 2-0 golünün ardından ise Lyon taraftarlarının bulunduğu bloğun önünde gösterişli şekilde sevinmiş ve jestlerle taraftarlara birkaç provokasyon savurmuştu. Daha o anda sahaya inilməsini görevliler ve güvenlik bariyerleri engelledi.

Lyon görevlisi Guendouzi'ye saldırdı - soyunma odası koridorunda kavga

Maçın dramatik gidişatı da buna eklenince, sonrasında yaşanan tırmanışa muhtemelen o da katkı sağladı. Lyon skoru yeniden 2-1'e getirdi ve uzatmaya götürecek beraberlik golü olduğu sanılan iki pozisyonda sevinç yaşadı. Ancak VAR her iki durumda da devreye girerek golleri geçersiz saydı.

Bunun üzerine Guendouzi bitiş düdüğünün ardından abartılı şekilde sevindi, çimlerde zıplayarak koştu ve bu da öfkeli Lyon oyuncularının dahil olduğu bir arbede yarattı. Ortam yatıştıktan sonra orta saha oyuncusu bir kez daha tamamen kişisel bir zafer turu attı ve yeniden taraftarlarla atıştı. Videolarda, bir köşe bayrağının yanında Lyon taraftarlarına doğru yürüdüğü, dilini çıkardığı ve üzerine bardaklar atılırken cinsel organına dokunduğu görülüyor.

Takım arkadaşları onu sonunda tünele götürebildiğinde bile Guendouzi coşkulu ve jestlerle dolu sevincini sürdürüyordu. Ardından durum tamamen kontrolden çıktı. Soyunma odası koridorundan Guendouzi'nin karşısına belli ki Lyon'dan bir görevli çıktı - ve sıçrayarak attığı bir tekmeyle 27 yaşındaki oyuncuya saldırdı. Bunun ardından iki taraf arasında, her iki takımın çok sayıda oyuncusunun dahil olduğu çirkin bir kavga patlak verdi.

Örneğin bir videoda, RB Leipzig'in eski Bundesliga oyuncusu Lois Openda'nın, yüzünü tutarken ve ardından bir güvenlik görevlisinin üzerine yürürken görüldüğü görülüyor.

Eski Bayern Münih oyuncusu ve Lyon kaptanı Corentin Tolisso da daha sonra Guendouzi'nin davranışları hakkında sert konuştu. “Galibiyette mütevazı kalmalı ve takım arkadaşlarıyla soyunma odasında kutlama yapmalı. Bu gereksiz” diyen Tolisso, Canal+'ya konuştu. Tolisso'ya göre Guendouzi, “taraftarların kendisine hakaret etmesi nedeniyle böyle davrandığını söyledi. Ama biz deplasmanda oynadığımızda her hafta sonu hakarete uğruyoruz. Böyle tepki veremeyiz” dedi.