İspanyol radyo kanalı "Cadena SER", Real Madrid'in soyunma odasındaki gergin atmosferi ortaya çıkararak, Portekizli José Mourinho'nun bu yaz takımın teknik direktörlüğünü üstlenmesine rağmen, geçen sezondan beri takım içinde ortaya çıkan soğukluk ve anlaşmazlıkların hâlâ sürdüğünü doğruladı.

Real Madrid, geçen hafta Atlético Madrid'e 2-1 mağlup olmasının ardından, yaklaşık 3 hafta süren milli ara sonrasında yarından sonra cumartesi günü Villarreal'i ağırlayacağı maçla La Liga mücadelesine dönmeye hazırlanıyor.

Beyazlıları ekim ayında bir dizi zorlu maç bekliyor; takım Roma ile karşılaşacak, ardından Sevilla ve Leipzig'i ağırlayacak, sonra da ayın 25'inde La Liga'nın El Clásico'sunda Barcelona'ya konuk olacak.

Oyuncuların son dönemde ülkelerinin milli takımlarıyla birlikte olmasına rağmen, gazeteci Antón Meana'nın "El Larguero" programında açıkladığına göre soyunma odasındaki atmosfer istikrarlı görünmüyor; Meana durumu "iç açıcı olmaktan çok uzak" olarak nitelendirdi.

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Soğuk atmosfer ve oyuncular arasında bir arbede

Fransız RMC ağının aktardığına göre Meana, takım içindeki temel sorunun değişmediğini belirterek şöyle açıkladı: "Tek sorun, soyunma odasını hâlâ 5 ay önceki gibi soğuk görmemdir."

Gazeteci, Mourinho'nun Real Madrid'e gelişinden bu yana, önceki dönemde Xabi Alonso veya Álvaro Arbeloa ile ilişkileri iyi olmayan bir grup oyuncunun dinamiğini şu ana kadar değiştirmeyi başaramadığına dikkat çekti.

Ayrıca mevcut bilgilere göre durumun, kimliklerini açıklamadan, iki oyuncu arasında bir arbedeye kadar vardığını da ekledi.

Mourinho'nun güçlü kişiliğinin bile sona erdirmeyi başaramadığı soyunma odasındaki soğukluğun, Kylian Mbappé etrafında kopartılan gürültüyle aynı zamana denk gelerek, Beyazlılar için son derece önemli bir ayın öncesinde gergin bir atmosfer yarattığını kaydetti.

Mbappé'nin durumu baskıyı artırıyor

Aynı zamanda Kylian Mbappé, Fransa Milli Takımı ile Türkiye karşısında oynarken sakatlandığından bu yana ilk kez, dün çarşamba günü Real Madrid ile takımla birlikte antrenmanlara döndü.

"Cadena SER"e göre Fransız forvetin fiziksel durumu oldukça iyi hale geldi ve Villarreal karşısında oynamaya müsait duruma geldi; bu durum Mourinho'ya onu maçın başından itibaren ilk 11'de sahaya sürme imkânı veriyor.

Mbappé, milli ara döneminde bir gece mekânında görünmesinin, ardından da sakatlığından iyileştiği bir sırada bisiklet sürerken bir video paylaşmasının üzerine tartışma yaratmıştı.

Buna rağmen İspanyol radyosuna göre Real Madrid içindeki kaynaklar, kulüpte oyuncuya yönelik herhangi bir rahatsızlık bulunmadığını ve yönetimin, oyuncunun iyileşme döneminde üzerinde anlaşılan şekilde davrandığını düşündüğünü doğruluyor.

"Cadena SER" ayrıca, Mourinho'nun bu hafta içinde Mbappé ile konuşarak, saha dışındaki hayatında daha fazla dikkatli ve sakin olmaya yönlendirmeye çalıştığına işaret etti.

Buna karşılık, Real Madrid'in Villarreal maçı sırasında Mbappé'nin Santiago Bernabéu taraftarından ıslıklanacağını beklediği görünmüyor; ayrıca kulüp, oyuncuya ve teknik direktörüne, etrafındaki tartışmayla başa çıkmada destek verdiğini vurguluyor.