Oyuncular arasında adalet: Mourinho'nun Real Madrid'deki kişiliğini özetleyen bir "ziyaret"

Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, bacak kemiğinden ameliyat olan oyuncusu Raul Asencio'yu hastanede ziyaret ederek ona destek verdi.

Geçmişte Asencio'ya karşı sert bir tutum sergileyen Portekizli teknik adam, Real Madrid soyunma odasına şu mesajı iletti: İnsani faktör her şeyden önce gelir.

As gazetesi, oyuncular arasında adaleti gözetmenin, Mourinho'nun işini yürütürken benimsediği kişisel ilkelerden biri olduğunu aktardı.

Oyuncular Mourinho'dan övgüden çok eleştiri alsalar bile, insani faktörün öncelikli olması gerekir.

Mourinho, Raul Asencio'ya yaklaşımıyla Real Madrid soyunma odasına güzel bir örnek sunuyor. Her ne kadar oyuncunun karıştığı son saha dışı olay nedeniyle onu daha önce açıkça azarlamış olsa da, o dönemde Valdebebas'taki antrenman şeklini de övmüş ve dün oyuncunun geçirdiği ameliyatın ardından onun yanında olmak istemişti.

Mourinho, oyuncusunu, sağ bacak kemiğindeki stres kırığının tedavisi için geçirdiği ameliyatın gidişatını öğrenmek üzere hastanede ziyaret etti.

Bu, sportif açıdan hassas bir dönemde Asencio'ya verilen bir destekti; zira oyuncu, 3 aydan önce sahalara dönmesinin zor göründüğünün farkında. Yine de 16 Aralık'ta oynanması planlanan Kral Kupası'ndaki ilk maça yetişmeye çalışacak.

Oyuncu, yaz döneminden bu yana, saha içindeki seviyesinden çok mesleğiyle ilgisi olmayan konularla gündeme geldi; bu sezon tek bir dakika bile forma giymedi.

3 Eylül'de Asencio, oyuncunun yayımladığı cinsel içerikli video davasında iki mağdurun kendisini affetmesinin ardından yeniden yargı gündemine geldi ve hakim, beraatine karar verdi.

Ancak aynı anda ortaya çıkan başka bir davada durum aynı olmadı; geçtiğimiz ağustos ayında alkolün etkisi altında araç kullandığının tespit edilmesiyle, trafik güvenliğine ilişkin bir suç işlediği belirlendi.

O dönemde Mourinho, La Cartuja'ya gidişten önceki basın toplantısında oyuncusuna karşı sert bir tavır takınmış ve şöyle demişti: "Herkes hata yapar, ama hatalar üst üste geldiğinde... iş değişir. Bir Real Madrid oyuncusu, günün 24 saati kulübün oyuncusudur. Saha dışında yaptıkların hem senin hem de kulübün itibarına zarar verebilir. Mutlu değilim."

Ancak adaleti gözetme ilkesi çerçevesinde Mourinho, stoperin günlük çalışmasını da övmüş ve şöyle demişti: "Valdebebas içinde o gerçek bir profesyonel. Hazır olduğunda, ondan daha çok ya da daha iyi çalışan kimse yoktu. Şimdi sakatken bile ilk gelen, en son giden o. Olağanüstü bir adanmışlığa sahip."

Tüm bunlar artık geçmişte kaldı. Böyle bir ameliyatın herhangi bir futbolcu için ifade ettiği zorlu sınavın ardından Mourinho, Asencio'nun yanında yer aldı. Bu, hiç şüphesiz soyunma odasının fark ettiği ve dikkate aldığı o jestlerden biri.



