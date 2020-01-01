Süper Lig

Oyuncu Puanları: Yeni Malatyaspor 1-3 Trabzonspor

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İşte OPTA verilerine göre Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'deki erteleme maçında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek, liderlik koltuğunu averajla Başakşehir'den devraldı.

Bordo mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Filip Novak, 30. dakikada Jose Sosa ve 55. dakikada Anthony Nwakaeme kaydetti.

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Ev sahibi ekibin tek golü ise 44. dakikada Umut Bulut'tan geldi.

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    OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:

    YENİ MALATYASPOR
    OYUNCU PUAN
    Umut Bulut 6,3
    Arturo Mina 6,3
    Robin Yalçın 6,2
    Sakıb Aytaç 6,1
    Murat Yıldırım 6,0
    Afriyie Acquah 5,9
    Remi Walter 5,8
    Moryke Fofana 5,7
    Mitchell Donald 5,5
    Gökhan Töre 5,5
    Thievy Bifouma 5,5
    Chaalali 5,4
    Fabien Farnolle 3,8
    Erkan Kaş ?

    TRABZONSPOR
    OYUNCU PUAN
    Anthony Nwakaeme 8,0
    Jose Sosa 7,6
    Filip Novak 6,8
    Abdülkadir Ömür 6,6
    Abdulkadir Parmak 6,5
    Hüseyin Türkmen 6,4
    Gaston Campi 6,0
    Uğurcan Çakır 5,9
    Alexander Sörloth 5,8
    Badou Ndiaye 5,6
    Caleb Ekuban 5,6
    Serkan Asan 5,6
    John Obi Mikel ?
    Bilal Başaçıkoğlu ?

     

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