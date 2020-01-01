Oyuncu Puanları: Yeni Malatyaspor 0-1 Beşiktaş
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AA
Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü 52. dakikada penaltıdan Caner Erkin kaydetti.
Beşiktaş, bu sonuçla birlikte üçüncülük yarışında Sivasspor'un peşini bırakmamış oldu.
OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:
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YENİ MALATYASPOR
|OYUNCU
|PUAN
|Karim Hafez
|7,0
|Teenage Hadebe
|6,9
|Fabien Farnolle
|6,5
|Gökhan Töre
|6,0
|Murat Yıldırım
|5,9
|Afriyie Acquah
|5,9
|Arturo Mina
|5,6
|Remi Walter
|5,6
|Mitchell Donald
|5,5
|Ahmed Ildız
|5,4
|Issam Chebake
|5,3
|Vidar Kjartansson
|5,1
|Robin Yalçın
|5,0
|Umut Bulut
|4,9
|Youssouf Ndayishimiye
|?
|Moryke Fofana
|?
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BEŞİKTAŞ
|OYUNCU
|PUAN
|Ersin Destanoğlu
|6,7
|Victor Ruiz
|6,4
|Domagoj Vida
|6,4
|Caner Erkin
|6,1
|Gökhan Gönül
|5,9
|Necip Uysal
|5,8
|Tyler Boyd
|5,8
|Mohamed Elneny
|5,7
|Güven Yalçın
|5,4
|Abdoulay Diaby
|5,4
|Kevin N'Koudou
|4,9
|Jeremain Lens
|4,9
|Kartal Kayra Yılmaz
|?
|Enzo Roco
|?